Gestern gibt RTLzwei bekannt, eine Sendung mit Ex-Schlagerstar Michael Wendler und seiner schwangeren Frau Laura zu planen. Beim Kölner Partner RTL distanziert man sich davon, hatte man den Verschwörungstheoretiker dort doch 2021 aus der DSDS-Jury geworfen. Nun könnte die Show gekippt werden.

Die Meldung um die von RTLZWEI geplante TV-Show mit Michael Wendler und Laura Müller schlägt hohe Wellen. Allerdings nicht etwa aufgrund der Vorfreude der Zuschauer auf dieses TV-Event, sondern vor Entsetzen. Warum holt der Sender aus Grünwald den während Corona ins Verschwörungsuniversum abgedrifteten Ex-Schlagerbarden zurück in die Öffentlichkeit, fragt sich so manch einer zu Recht.

Auch bei RTL, mit 35,9 Prozent Anteilseigner von RTLZWEI, ist das nicht anders. So macht man bei Twitter jetzt deutlich: "Die Michael-Wendler-Doku-Soap von RTLZWEI wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein." In dem geplanten Format soll es um die Schwangerschaft und die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes des 50-Jährigen und seiner 28 Jahre jüngeren Ehefrau gehen. Wendler hat bereits eine erwachsene Tochter aus einer vorangegangenen Ehe.

Corona geleugnet, Deutschland als KZ bezeichnet

Der in Florida lebende Musiker war mit dem Beginn der Pandemie immer mehr in einen Sumpf aus Verschwörungsmythen abgetaucht. In seinem Telegram-Kanal veröffentlichte er für seine zuletzt knapp Hunderttausend Follower täglich Fake-News rund um das Thema Corona. Er leugnete das Virus, verteufelte die Schutzimpfung, bezeichnete Deutschland als KZ und forderte hohe Strafen für zahlreiche deutsche Politiker.

Anfänglich war der Musiker noch als Teil der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury im TV zu sehen, wurde von RTL aber kurzerhand rausgeworfen und in der Show - wenn überhaupt - nur noch verpixelt gezeigt. Sämtliche Folgen mit ihm verschwanden aus der RTL+ Mediathek. An der Haltung des Kölner Senders dem Wendler gegenüber hat sich nichts geändert. Dort möchte man ihm keine Bühne mehr bieten.

"Bin kein Extremist"

Wendler selbst unternimmt derweil den Versuch, sich zu rehabilitieren. So schreibt er in den sozialen Medien, er sei "bestürzt" über die Reaktionen, die die Ankündigung seines Comebacks ausgelöst hätten und "überrascht von der Vehemenz". Er wolle klarstellen, dass er kein Rassist und kein Antisemit sei - und auch kein Extremist. "Ich bedauere heute viele meiner Aussagen", die er als "für viele Menschen unverständlich hart" bezeichnet. Konkret wird er an dieser Stelle allerdings nicht und lässt offen, wovon genau er jetzt plötzlich nichts mehr wissen will.

Seinen Telegram-Kanal hat er - vorerst - geschlossen, auch verkauft er keine Prepper-Artikel mehr wie noch zuletzt. Wie freiwillig das alles geschieht und wie viel es mit der Aussicht auf das TV-Comeback und die damit verbundenen Einnahmen zu tun hat, darf infrage gestellt werden. Mit seinem Verhalten der vergangenen zwei Jahre hat sich Michael Wendler samt seiner Influencer-Ehefrau nämlich auch finanziell ziemlich ins Aus geschossen.

Wie "Bild"-Zeitung berichtet, soll RTLzwei aufgrund des massiven öffentlichen Drucks und der Haltung von RTL nun entschieden haben, auf die Wendler-Show doch besser zu verzichten. Ein offizielles Statement steht hier aber noch aus.