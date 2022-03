Von "Die Jury" über "L.A. Crash" bis "Gravity" - Sandra Bullock hat in vielen hervorragenden Blockbustern mitgewirkt. Für "Blind Side - Die große Chance" erhielt sie sogar den Oscar. Doch ein Film ist ihr auch nach 25 Jahren noch immer peinlich: "Speed 2".

Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock ist ihr Mitwirken in dem Film "Speed 2" bis heute unangenehm. "Das ist einer, von dem ich wünschte, ich hätte ihn nicht gemacht. Und keine Fans, von denen ich weiß, haben sich je damit angefreundet", sagte die 57-Jährige dem US-Portal "TooFab".

Bei der Premiere von "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" legte Bullock einen beeindruckenden Auftritt hin. (Foto: IMAGO/NurPhoto)

"Ich schäme mich noch immer", gab die Schauspielerin unumwunden zu. Der Film ergebe einfach keinen Sinn: "Ein langsames Boot, das allmählich auf eine Insel zufährt", ließ Bullock den fragwürdigen Plot Revue passieren.

"Speed 2" aus dem Jahr 1997 ist die Fortsetzung des Blockbusters "Speed", welcher drei Jahre zuvor große Erfolge gefeiert hatte. Keanu Reeves, der in dem Vorgänger an Bullocks Seite gespielt hatte, war an der Fortsetzung nicht beteiligt. "Speed 2" erhielt damals den Hollywood-Schmähpreis "Goldene Himbeere" als "schlechteste Fortsetzung", Bullock bekam eine Nominierung als "schlechteste Hauptdarstellerin".

Glamouröser Auftritt bei Premiere

Deutlich glamouröser fiel dagegen Bullocks Auftritt bei der Filmpremiere von "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" am Montag im Regency Village Theatre in Los Angeles aus. Die Schauspielerin war mit ihrem floralen Tüll-Traumkleid samt rosa Ombré-Farbverlauf zweifellos der Hingucker des Abends. Die voluminöse Robe begeisterte nicht nur mit ihren Rüschen und Pailletten, sondern auch mit einer XXL-Schleppe, einem tiefen V-Dekolleté und einem hohen Beinschlitz.

Dazu kombinierte Bullock einen schwarzen Bolero-Blazer sowie kniehohe, schwarze Lederstiefel. Ihre brünetten Haare trug sie offen und glatt. Mit schwarzem Eyeliner und dunklem Lidschatten setzte sie zudem ihre Augenpartie in Szene. Auf ihren Lippen trug sie einen zum Kleid passenden Nudeton.

Sandra Bullock und Channing Tatum mimen die Hauptcharaktere in "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt". Auch Stars wie Daniel Radcliffe und Brad Pitt sind in der Actionkomödie zu sehen, die hierzulande am 21. April ihre Premiere in den Kinos feiert.