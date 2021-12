"Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel" - mit diesen Worten gibt Sophia Thomalla vor wenigen Monaten ihre Beziehung mit Tennisstar Alexander Zverev bekannt. Offenbar scheint der Moderatorin ihr neues Leben als "Spielerfrau" zu gefallen, wie sie nun verrät: "Ich bin privat mehr als glücklich."

Turtelfotos und verliebte Küsse: Sophia Thomalla und Alexander Zverev zeigen ihre Liebe ganz offen. Schon mehrmals hat die 32-Jährige den Tennisstar zu Turnieren begleitet und ihm von der Zuschauertribüne aus zugejubelt. Für sie ist das auch ganz selbstverständlich, wie sie im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erklärt. "Warum sollte ich ein Problem damit haben, hinter meinem Partner zu stehen, ihn zu unterstützen?" Wo es gehe und angebracht sei, sei Thomalla "gerne Spielerfrau".

Das weiß der acht Jahre jüngere Zverev offenbar zu schätzen. "Eine harmonische Beziehung ist immer von Vorteil", erklärt der 24-Jährige. "Wir verstehen uns gut und geben uns gegenseitig die Möglichkeit, uns auf den Beruf bestmöglich zu konzentrieren." Thomalla fügt an: "Ich bin privat mehr als glücklich."

Öffentlich statt "klammheimlich"

Am Donnerstag veröffentlichte die Moderatorin wie zum Beweis drei gemeinsame Bilder bei Instagram, die das Paar am Strand auf den Malediven zeigen. Ihr sei es lieber, eigenständig "gute Fotos" zu teilen, "anstatt alles klammheimlich zu machen", hatte Thomalla zuvor im Sat.1-Interview erklärt. Dabei sagte sie auch, dass sie die Heimlichtuerei von anderen Promi-Paaren nicht nachvollziehen könne: "In meinen Augen ist das anstrengend. Ich respektiere das, aber ich bin da mittlerweile easy going."

Weiter erklärte sie, dass es für die Beziehung sogar unkomplizierter sei, wenn beide Personen des öffentlichen Lebens seien. Man verstehe "das Leben des anderen etwas einfacher". Die Beziehung hatte Thomalla im Oktober ebenfalls mit einem Kuss-Foto am Strand öffentlich gemacht. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel", kommentierte sie das Bild.