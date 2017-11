Unterhaltung

Scharfe Verwandlung!: Supermodel wird zum Raubtier

Halb Frau, halb Tiger - so kriecht Tyra Banks durch den Dschungel. Für das "Paper"-Magazin wird das Model zur sexy Katze. Während die einen die Aufnahmen feiern, wird an anderer Stelle bereits Kritik laut.

Nun ja, mit #BreakTheInternet wird es in diesem Fall wohl nichts - auch wenn das "Paper"-Magazin das gern so hätte. Schließlich war da einfach schon expliziterer Content im Angebot. Aber für Aufsehen sorgt das neueste Cover des US-Blatts dennoch. Supermodel Tyra Banks wird zu einer sexy Raubkatze.

"Ungestüm wie ein Tiger", schreibt Banks selbst zu einem Instagram-Post mit gleich mehreren Bildern von dem Shooting. Sie ist darauf in engen Bodys oder Unterwäsche zu sehen - mal mehr, mal weniger in Tierfelloptik. Hervorragend in Szene gesetzt sind Banks' Katzenaugen sowie ihre berüchtigten Kurven. Schließlich gehörte die 43-Jährige nie zu den ganz knochigen Exemplaren unter ihren Kolleginnen.

Banks reiht sich mit diesem Model-Job ein in die Liste prominenter Damen, die mit dem "Paper"-Magazin Schlagzeilen gemacht haben. Den Anfang machte Kim Kardashian. Unvergessen ist ihr eingeölter Hintern auf dem Cover - im Heft drin gab es dann auch andere Körperteile in ölig zu bestaunen.

Ist das Shooting rassistisch?

Zuletzt war es Nicki Minaj, die mithilfe des Magazins und mit völlig offensiver Erotik zu überzeugen versuchte. Auf den Aufnahmen der Fotografin Ellen von Unwerth räkelten sich gleich drei Versionen der Rapperin. Zu sehen sind die Minajs auf den neuen Bildern etwa bei erotischen Spritzspielen, mit Gerte oder bei der Stimulation mit einer Rose. Ganz so verrucht geht es auf dem Banksschen Cover dann doch nicht zu. Verstecken muss sich das Model aber auch nicht.

Online wurde allerdings bereits Kritik an dem Shooting laut. Es gebe eine Tradition, schwarze Frauen als animalisch darzustellen und im Dschungel-Kontext als exotisch zu stilisieren, hieß es an verschiedenen Stellen. Als besonders störend wurde etwa ein Bild empfunden, auf dem Banks in Ketten gelegt ist.

