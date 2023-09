Maurice kann nur bis eins zählen, ein Einhorn ist das Glück des Ehepaars Stehfest und Walentina bringt die ganze Gruppe gegen sich auf: Folge 2 im Sommerhaus ist nichts für zarte Gemüter! Oder wie Justine sagt: "Menschlich auf jeden Fall unterirdisch".

Menschenskinder! Immer diese "Minusmenschen"! Walentina reicht es - mal wieder. Erst recht, wenn zu den Minusmenschen der eigene Verlobte gehört. Vorhang auf für Runde 2 im "Sommerhaus der Stars" oder wie die Influencerin zu sagen pflegt: "Sendezeit" für Leute, die sich auf ihrem Nacken "Fame erhoffen."

Die Stimmung ist gedrückt. Am meisten nervt die Frau, die "ganz Deutschland" polarisiert, dass sich die Leute immer alle via Social Media "connecten". Das sei ja überhaupt nicht ihr Ding, Doronina zieht lieber alleine durch. Aber an der Spitze kann es verdammt einsam werden, liebe authentische Walentina! Deshalb höre auf La Oberts weisen Rat: "Solidarisiere dich auch mit dem Gesocks!"

Bereits der Morgen beginnt mit Stunk. "Die Verlobten" Walentina und Can sind Spät-Frühstücker und erscheinen erst in der Küche, als auch die letzten Eier vertilgt sind. Eierlos ziehen sie also von dannen und verlieren sich schnell in einem Rausch der gegenseitigen Vorhaltungen. Der arme Can hat nämlich seine ganzen Follower nur durch Walentina erhalten. Ohne sie, so Doronina sei der Unternehmer ein Niemand. Auch den Mitbewohnern entgeht nicht, dass die Blondine gegen ihren Verlobten amtlich austeilt.

In der gemeinsamen Stuhlkreisgruppe kommt die Frage auf, wie die 23-Jährige es in so beliebte Shows wie das "Sommerhaus" überhaupt geschafft hat. Die Antwort ist wenig überraschend: "Mit Hate." Die Frau, die nicht selten für Krawall und Remmidemmi sorgt, wird für ihre streitlustige Art im Netz sehr oft angegriffen. Aber der Instagram-Algorithmus liebt die Kontroverse. Sie erhält mehr Reichweite und Aufmerksamkeit und das wiederum ist gut für ihren Markwert und die Möglichkeit, höhere Gagen zu verhandeln. Vielleicht ist Walentina auch einfach nur eine Businessfrau, die verstanden hat, wie Reality-TV funktioniert? Bei ihren Mitbewohnern kommt ihre Einstellung überhaupt nicht gut an: "Menschlich auf jeden Fall unterirdisch", findet Justine.

Hey, "Perle, hör auf zu flennen!"

Die zweite Folge im Sommerhaus ist auch die Folge, in der Maurice sich bei seiner "Perle" Rebecca bitterlich beschwert. Die habe nämlich, so findet der ehrgeizige Fußballer, einfach zu wenig Mumm. Und dann "flennt" sie auch noch ständig, weil das Pärchen bei den Spielen versagt. Hey, "Perle, hör auf zu flennen," stellt Maurice klar. Auch herrlich plemplem: Während er die eigene Freundin wegen ihrer Tränen anzählt, sagt er zu anderen Damen, wie gut und wichtig es sei, emotional zu sein: "Weinen tut gut."

Eines aber müssen wir - neben den phantastischen Spielen - an dieser Stelle festhalten: Kann es sein, dass die Wohngemeinschaft pausenlos ballert? Gefühlt rauchen die Leutchen dreimal so viel wie die Bewohner aus den Staffeln der Vorjahre. Wie wandelnde Schlote finden sie sich schließlich zum ersten Spiel an diesem Tag ein. Juhu! Endlich stecken unsere Stars wieder in putzigen Tierkostümen und absolvieren einen Hindernisparcours. Diesmal aber steckt nicht nur einer im Kostüm, sondern beide. Die Frau vorn, der Mann hinten. Ja, danke Max! Die Information über etwaige entfleuchende Gase deiner Verehrtesten hättest du dir sparen können!

Das Tierkostüm-Spiel gewinnen die "Warrior of Love" Edith und Eric Stehfest, die - logo! - wie immer "zu einer Einheit verschmelzen". Ganz anders als Maurice und seine Ricarda. Mensch, "Perle!" Zieh deinen Bauch ein und reiß dich bitte zusammen! Du weißt, es war "ein großer Traum" vom Maurice, es bis ganz nach oben zu schaffen und ins "Sommerhaus der Stars" einziehen zu dürfen.

"Welcome to Reality, Baby!"

Wenn man "das Maximum erreichen" will, muss man wirklich alles geben. Wie das aussieht, zeigt der verbissene Perle-Freund in luftiger Höhe. Bei diesem Spiel gilt es, über einen wackeligen Steg zu balancieren, dessen Trittflächen ungefähr so nah beieinanderliegen wie Bocholt und Berlin. Maurice hält eine kleine Motivationsrede: Komm, Baby, bei drei geht’s los! "Eins ... eins … eins … eins." Immer wieder beginnt der von Ehrgeiz zerfressene Sportler zu zählen: "Eins ... eins ... eins … eins." Hallo Maurice, kommt die Zahl zwei noch in diesem Jahrhundert?

Auch Walentina und ihr Lover haben auf dem Steg arge Probleme. Vor allem, was das Vertrauen in den Intellekt des anderen betrifft. So will Can seiner Verlobten partout nicht glauben, dass sie die Antwort auf folgende Frage weiß: "Toms Mutter hat drei Söhne. Tick, Trick und ..." Walentinas Nerven liegen blank: "Du bist so ein Arschloch! Das spiegelt die ganze Beziehung wider, weil du dich immer über mich stellst." Was folgt, ist das übliche proletenhafte Geschwätz von Leuten, die über Niveau reden und anderen sagen, sie sollen "die Fresse halten".

Zurück im Haus geht der Stress weiter. Irgendein "Rotzlöffel" putzt mit einer "Attitude" seine Zähne, die bei Can überhaupt nicht gut ankommt. Der eine ist "nicht nett", der andere "ein kleiner Mann" und bald schon ist die Gruppe sich einig: "Die Olle muss raus!" Das ist aber alles andere als einfach, denn Walentina und Can haben das Höhenspiel gewonnen und sind somit "safe" vor der Nominierung. Oder um es mit den Worten der Influencerin zu sagen: "Welcome to Reality, Baby!"