Claudia Obert will in der WG einen Swinger-Club eröffnen

Claudia Obert übt sich im "Trocken-Sex", irgendein "Fuck-Boy" ermahnt seine pichelnde Freundin und ein junger Mann namens Maurice möchte von seiner älteren Flamme gern "Daddy" genannt werden. Unser RTL hat neues Trash-Personal akquiriert. Schon beim Auftakt fliegen die Fetzen. Achtung! Wer diesen Text nicht liest, wird blockiert!

Ruhig Blut mit den jungen Pferden! Wir müssen uns jetzt vorsichtig an die Hard Facts herantasten. Unser RTL versüßt uns den Herbst und macht "Das Sommerhaus der Stars" in den kommenden drei (ja, Sie lesen richtig!) Monaten zu unserem Pflichtprogramm. Sie wollen endlich das einzig wahre Trash-TV-Diplom erreichen? Dann hereinspaziert in die grindige Bauern-Butze in Bocholt, wo sich zum achten Mal mehr oder weniger bekannte Leutchen gegenseitig an die Gurgel gehen und dabei "ihr Gesicht vor ganz Deutschland verlieren".

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Erste Amtsdisziplin als angehender Diplom-Trashi: keine Fragen mehr darüber, wer die Teilnehmer der aktuellen Staffel sind! Das machen wir nicht! Wir sind Experten, wir kennen sie alle! Wir sind so versiert im Trash-Kosmos, dass die Produktionsfirma möglicherweise im kommenden Jahr bei uns auf der Matte steht und anfragt.

Wie aus den Vorjahren bekannt, schaukelt sich der Wahnsinn schön geflissentlich hoch. Jetzt heißt es aber erstmal für die Ladys: dreißig Schmink-Paletten großzügig im Gesicht auftragen, den Macker die schweren Koffer über den Schotterweg schleppen lassen und einkehren ins neue Home Sweet Home. Claudia Obert hat noch leichte Schlagseite vom vorabendlichen Saufgelage, ist beim Einzug aber schon wieder so frisch wie die Schuhsohle von Ballermann-Gröler Tim Toupet.

"Liebe ist, wenn mir jemand nicht auf die Nerven geht"

Im Schlepptau hat unsere liebreizende "Clooodia" ihren Privatsekretär Max, ein stattliches 25 Jahre altes "Jüngelchen", das sie sich hält, weil er sie an den französischen Schauspieler Alain Delon erinnere. Max macht zwar auch ihr "Social Media", ist aber obendrein ein toller Küsser und astreiner "Trocken-Bumser". Die Unternehmerin ist wirklich "very much in love". Denn der "geile Max" ist jemand, der das Prosaische aus der 61-Jährigen herauskitzelt: "Liebe ist für mich, wenn mir jemand nicht auf die Nerven geht."

Unser RTL hat seine Hausaufgaben sehr gut erledigt und dafür gesorgt, dass für die Sugar-Mommy ordentlich was zum Bechern zur Verfügung steht. Und auch wenn die Matratzen des in die Jahre gekommenen Refugiums räudig daherkommen und es Abzüge ob ihres Härtegrades in der B-Note gibt: Claudia "scheißt auf den Rest des Planeten" und lässt sich von ihrem geilen Stenz ordentlich begatten. Leider nur "Trockensex" im TV. Aber der Max steht ja gut im Saft, das weiß der Freigeist und wird nicht müde, des Lovers Potenz zu huldigen. Hey, RTL! Gibt's für unsere Claudia "nen extra Saufkühlschrank?" Wir wollen nur sichergehen, dass Nachschub da ist, falls die "Proleten-Brause" nicht richtig knallt.

Mit gespreizten Beinen begrüßen die Top-Stars ihre neuen WG-Mitbewohner Maurice Dziwak und Ricarda Raatz. Der 24 Jahre alte Maurice würde von seiner 31-jährigen Flamme gerne "Daddy" genannt werden. Nachdem man das lästige Tamtam mit der Begrüßung hinter sich gebracht hat, könnten die Neuankömmlinge eigentlich auf La Obert hören und "einen Swinger-Club eröffnen". Das Vorspiel könnte ein hocherotisches Gespräch über Härtegrade sein, besonders von Matratzen.

Doronina ist das personifizierte Drama

Achtung! Sollten Sie als Leser an dieser Stelle auf die Idee kommen, sich hier über fehlendes Niveau auszulassen, werden Sie umgehend aus dem Trash-TV-Experten-Kreis ausgeschlossen und "blockiert".

So geschehen nämlich bei Walentina Doronina, die gemeinsam mit ihrem Verlobten Can Kaplan ihrem Ärger darüber Luft macht. Merke: Unsere Insta-Königin zerstört alle, die sie zerstören will. Sie lässt sich nichts gefallen, schon gar nicht, dass so "ein Lappen", der sie von einer Party ausgeladen hat und "nicht schnallt, dass er ein Lappen ist", jetzt im Haus so tut, als sei er nicht ein mieser Party-Auslader.

Doronina ist das personifizierte Drama. Garantiert wird es mit der Frau, die sich die Trash-TV-Formate auf den Oberarm tätowieren ließ, in denen sie hollywoodreif durchgedreht ist, noch richtig lustig! Unterhaltungslevel: 10 von 10.

So trudeln die neuen WG'ler nach und nach ein. Auch mit von der Partie: Tim Toupet, den man "vom Ballermann kennt" und seine Freundin Carina Crone. Die wiederum kennt man, weil sie "gern mit dem linken Fuß bremst". Joey Heindle ist zwar nicht im Sommerhaus, dafür aber seine Ex-Frau Justine Dippl und ihr "Busfahrer" Arben. Beide sammeln derzeit als "No Names" die meisten Sympathiepunkte.

Friede dem Sommerhaus, Krieg "den Lappen"

Während sich die Aufregung so mancher Influencer im Verlauf des Tages allmählich legt, hat Claudia Obert sich schon zweimal komplett durch die Hausbar gesoffen. Die Laien-Darstellerin Pia Tillmann wird von ihrem "Fuck-Boy" Zico ermahnt, nicht zu tief ins Glas zu schauen, die Sportsfreunde Aleks Petrovic und seine Vanessa sind genervt vom Verlobten einer "kleinen, zickigen Göre", und "die Warrior of Love" Eric und Edith Stehfest tragen ihre Kalendersprüche mindestens so episch vor wie Jesus seine Bergpredigt.

Friede dem Sommerhaus! Und Krieg "den Lappen", die sich mit Walentina anlegen! Da kann mitunter sogar der eigene Freund unter die Räder geraten. Denn beim beliebten Fahrrad-Spiel "Auf Abwegen" traut dieser ihr leider nicht zu, Fragen richtig zu beantworten. Aber ehrlich: Coq au Vin. Häää? "Kau-kau-finn, Kack-au-win?" Was soll das sein? Ein neuer Film von Til Schweiger? Ein Dildo? Eine neue Instagram-Funktion?

Auch Tim Toupet ist auf seine "Caaaarina" mächtig sauer. Die kann nämlich nicht gut radeln. Und sowieso: Wieso wagen es die Damen ständig, in Anwesenheit ihrer auf den Sieg fokussierten Lebensabschnittsgefährten beim Spiel zu lachen? Lachen verboten! Todsünde! Auch Bergprediger Stehfest stimmt seine Edith auf das Schlimmste ein: "Prepare to die." Logo, Hase.

Das Spiel gewinnen Pia und der Mann, der es nicht leiden kann, für Leute am Zebrastreifen anzuhalten. Was wird uns in Folge 2 erwarten? Labert irgendein "Alter" Walentina wieder "für Sendezeit" voll? Wer wird über wen "öffentlich auspacken"? Und wann wird das "Würstchen-Gate" geahndet? "Jeder Blinde aus dem Flugzeug" hat gesehen, dass Dramatica Doronina und ihr Can die ihnen angebotenen Grillwürstchen verschmäht haben. Vollkommen "respektlos dem Essen gegenüber"! Wer unschuldige Grillwürste vor einem Millionenpublikum mobbt, muss Konsequenzen tragen!

Tipp an alle WG'ler: Bei kommenden Spielen mit dummen Personenkraftwagen schlau sein und wie "Caaaarina" mit links bremsen! Ansonsten: Dringend die Hausbar abschließen!