Mit einem gemeinsamen Instagram-Post haben Komikerin Tahnee und Sängerin Juliette Schoppmann gleich doppelt überrascht. Zum einen machten sie damit erstmals ihre Beziehung öffentlich. Zum anderen verkündeten sie auch noch ihre Hochzeit. Von den Reaktionen sind sie nun "absolut überwältigt".

Stand-up-Komikerin Tahnee und Sängerin Juliette Schoppmann haben sich erneut mit einem gemeinsamen Instagram-Post an die Öffentlichkeit gewandt. Darin bedanken sie sich für die zahlreichen Glückwünsche, die bei ihnen eingetrudelt seien, seit sie am Dienstag ihre Hochzeit in dem sozialen Netzwerk öffentlich gemacht hatten.

"Wir sind absolut überwältigt von so vielen lieben Nachrichten und Glückwünschen! Vielen Dank für diese Welle der liebevollen Worte. Wir lassen uns noch ne Runde darin treiben", schreibt das Paar zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem es sich zur Feier des Tages Champagner einschenkt.

Zu den Gratulantinnen und Gratulanten zählen auch diverse Promifreunde der beiden. So tummeln sich in der Kommentarspalte unter anderem "Let's Dance"-Tänzerin Christina Luft, Moderatorin Marlene Lufen, Musikerin Jasmin Wagner und RTL-Moderatorin Frauke Ludowig.

Herz und Ring

In ihrem Post am Dienstag hatten Tahnee und Schoppmann drei Bilder veröffentlicht, auf denen sie in festlichen weißen Outfits und Arm in Arm am Strand zu sehen waren. Als Kommentar dienten dabei lediglich ein Herz- und ein Ring-Emoji.

Tahnee, die mit vollständigem Namen Tahnee Schaffarczyk heißt, ist seit mehreren Jahren Teil der deutschen Comedy-Szene. Auch in diversen TV-Formaten trat sie bereits auf, darunter etwa der Streaming-Hit "LOL: Last One Laughing". Schoppmann wiederum wurde durch ihre Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt. 2003 kam sie in der allerersten Staffel der RTL-Show auf den zweiten Platz hinter Alexander Klaws.

Schoppmann machte 2005 schon einmal Schlagzeilen durch eine angebliche Liaison mit No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska. 2012 erklärte sie dann jedoch plötzlich, bei ihrer lesbischen Liebesbeziehung habe es sich um einen Schwindel gehandelt. "Ich bin hetero", sagte die heute 42-Jährige damals. Nun scheint sie sich aber doch dafür entschieden zu haben, mit einer Frau an ihrer Seite durchs Leben zu gehen.