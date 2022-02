"Take Me Out" wird lesbisch

"Girls, Girls, Girls" "Take Me Out" wird lesbisch

Bei "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" wird er zum alleinigen Hahn im Korb: Moderator Jan Köppen.

30 Frauen, ein Mann - so sieht die reguläre Besetzung von "Take Me Out" aus. Doch auch schwule Sonderausgaben der RTL-Dating-Show gab es schon. Nun wird es erstmals auch eine reine Frauen-Variante geben - mit lesbischen Kandidatinnen. Nun gut, ein Mann ist dennoch dabei.

"Take Me Out" ist das Speed-Dating unter den Kuppelshows im TV. Seit es 2013 bei RTL auf Sendung ging (auch auf RTL+ abrufbar) hat es eine wachsende Fangemeinde. In der Regel entscheiden in der Show 30 Frauen darüber, ob sie sich gern auf ein Date mit einem männlichen Kandidaten einlassen würden. Doch das Ex-und-Hopp-oder-Top-Format hat auch schon einen schwulen Ableger hervorgebracht: "Take Me Out - Boys, Boys, Boys".

Nun wird die Besetzung ein weiteres Mal komplett aufgemischt. Denn bei "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" nehmen demnächst erstmals auch flirtwillige lesbische Frauen am Buzzer Platz, um eine Verabredung mit ihrer potenziellen Traumfrau zu ergattern. Geplant seien zunächst zwei Folgen dieser Sonderausgabe, teilte RTL mit.

Die Regeln blieben dabei gleich, heißt es: Eine Frau stelle sich dem Urteil 30 lesbischer Single-Damen. In drei Runden hätten diese die Chance, den Buzzer zu drücken und damit freiwillig auszuscheiden. Blieben danach mehr als zwei Frauen übrig, werde der Spieß einmal umgedreht. Nun dürfe die bis dahin beurteilte Kandidatin buzzern, bis ihre zwei Favoritinnen übrigblieben. Diesen beiden stelle sie dann eine entscheidende Frage. Die Herzensdame mit der überzeugenderen Antwort dürfe schließlich mit zu einem Date.

Bewerbungsphase läuft

Die Vorbereitungen zu "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" liefen auf Hochtouren, heißt es. Ab sofort könnten sich an einer Teilnahme interessierte Frauen bewerben. Wann die Folgen ausgestrahlt werden, wurde noch nicht mitgeteilt.

Doch auch wenn die Frauen in den "Girls, Girls, Girls"-Sonderausgaben das Ruder übernehmen - ein Mann ist dennoch mit von der Partie. Take Me Out"-Amor Jan Köppen wird nach RTL-Angaben auch diese Shows moderieren und somit zum alleinigen Hahn im Korb.

Am 26. Februar feiert das Format erst einmal die Ausstrahlung seiner 100. Folge in Deutschland. Als die Show vor neun Jahren bei RTL an den Start ging, fühlte zunächst Ralf Schmitz den liebestollen Singles auf den Zahn. Nach seinem Abschied von "Take Me Out" übernahm 2021 Köppen die Moderation.