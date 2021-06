"Take Me Out" kommt in die Primetime

Neuer Moderator, neue Sendezeit "Take Me Out" kommt in die Primetime

"Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus" - so lautet das Motto bei "Take Me Out", hier noch mit Moderator Ralf Schmitz.

Die Kuppelshow "Take Me Out" dürfte das "Guilty Pleasure" so manchen TV-Zuschauers sein. Regelmäßig begeben sich in ihr Single-Männer vor 30 mehr oder minder paarungswilligen Frauen auf den Präsentierteller. Der Erfolg des RTL-Formats wird nun mit mehreren Special-Ausgaben belohnt.

Fans der Datingshow "Take Me Out" dürfen sich auf Unterhaltung in Extralänge freuen. Moderator Jan Köppen wird ab Mitte Juli vier zweistündige Folgen mit dem Namen "Take Me Out XXL" präsentieren, die zur Primetime ausgestrahlt werden sollen. Das gab RTL bekannt.

Jan Köppen tritt bei "Take Me Out" in die Fußstapfen von Schmitz. (Foto: imago images/Horst Galuschka)

Doch auch die Fans der späteren Sendezeit müssen sich nicht grämen. Schon im Herbst soll auch wieder eine reguläre Late-Night-Staffel der Kuppelshow mit Speeddating-Anmutung über den Bildschirm flimmern.

Bislang wurde das Format von Comedian Ralf Schmitz moderiert. Dass Köppen übernehmen wird, war im März bekannt geworden. Schon damals erklärte der 38-Jährige, dass er sich sehr auf seine bevorstehende Aufgabe freue: "Bei 'Take Me Out' stehen 30 Frauen an ihren Buzzern, die gackern und kichern ... ob ich darüber die Kontrolle behalten werde, werden wir sehen. Sich bei der Frauenpower als Mann in die Mitte zu stellen, da muss man schon Mumm haben."

Heimlicher Quotenhit

An dem Prinzip der Show soll sich im Vergleich zur Late-Night-Variante in der XXL-Fassung nichts ändern. Der Sender verspricht aber "einige Überraschungsrunden" für die Fans des Formats. Die längeren Specials sind ab 13. Juli bei RTL zu sehen und auch bei TVNOW abrufbar.

Die Show läuft seit 2013 und mauserte sich zum heimlichen Quotenhit. Trotz der späten Sendezeit nach 22 Uhr ergötzen sich regelmäßig weit über zwei Millionen Zuschauer an den Balzritualen in der Sendung.

Das Prinzip ist dabei denkbar einfach: Ein Single-Mann muss sich über mehrere Runden vor 30 Frauen von seiner besten Seite zeigen. Die Frauen können sich durch einen Schlag auf den Buzzer aus dem Rennen um ein Date mit ihm verabschieden. Sollten am Ende jedoch noch nicht alle Buzzer gedrückt sein, darf der Adonis eine der verbliebenen Damen für ein gemeinsames Treffen aussuchen, in der Hoffnung, dass es dann erst so richtig funkt. Anfang 2021 wurden unter dem Motto "Boys Boys Boys" erstmals auch zwei schwule Ausgaben der Show ausgestrahlt.