Schauspielerin Uma Thurman offenbart, als Teenager ein Kind abgetrieben zu haben. Sie lässt keinen Zweifel daran, wie schwer ihr das gefallen sei. Gleichwohl kritisiert sie ein neues Gesetz im US-Bundesstaat Texas scharf, das Schwangerschaftsabbrüche rigoros reguliert.

Schauspielerin Uma Thurman hat offenbart, dass sie vor vielen Jahren eine Schwangerschaft abgebrochen hat. Die 51-Jährige nutzte dazu einen Kommentar in der "Washington Post" zum neuen Abtreibungsgesetz in Texas, das vor Kurzem in Kraft getreten ist. "Die Abtreibung, die ich als Teenager vornahm, war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, eine, die mir damals Schmerzen bereitet hat und mich sogar jetzt noch traurig macht", schreibt Thurman.

"In meinen späten Teenager-Jahren wurde ich unbeabsichtigt von einem deutlich älteren Mann schwanger. Ich lebte in Europa aus einem Koffer, weit weg von meiner Familie, und war kurz davor, einen Job zu beginnen", erklärt der Hollywood-Star weiter. Gemeinsam mit ihrer Familie habe sie sich entschieden, die Schwangerschaft in Köln abzubrechen. "Mein Herz war gleichwohl gebrochen."

Über ihre Entscheidung sei sie aber bis heute froh. Ihre drei Kinder bekam sie erst später, als sie dazu bereit gewesen sei und "mit Männern, die ich liebte und denen ich vertraute".

Scharfe Kritik

Ihr Erlebnis wolle sie nun teilen, um sich angesichts des neuen Gesetzes in Texas mit betroffenen Frauen und Mädchen zu solidarisieren, die möglicherweise Scham über ihre Situation empfänden, so Thurman. Das Gesetz kritisierte sie scharf.

Seit drei Wochen ist in Texas ein Gesetz in Kraft, das Schwangerschaftsabbrüche untersagt, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Ausnahmen sind nur in medizinischen Notfällen erlaubt, Vergewaltigung oder Inzest zählen nicht dazu.

Uma Thurman wurde nicht zuletzt durch die Quentin-Tarantino-Filme "Pulp Fiction" und "Kill Bill" berühmt. Nach einer gescheiterten Ehe mit Kollege Gary Oldman heiratete sie 1998 Ethan Hawke, mit dem sie zwei Kinder hat. 2004 erneut geschieden, lernte Thurman später Arpad Busson kennen, mit dem sie ein weiteres Kind bekam. Von ihm ist sie heute jedoch ebenfalls getrennt.