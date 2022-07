Ob Annika Lau, Annett Möller oder Marco Schreyl - das RTL-Frühmagazin "Punkt 6/7/8" feiert in jüngster Zeit zahlreiche Neuzugänge. Nun kommt mit Vanessa Civiello noch mehr frischer Wind ins Programm. Die gelernte Radiomoderatorin freut sich auf das "Abenteuer".

Es ist ja nicht so, dass es nicht schon jede Menge gute Gründe gebe, regelmäßig beim RTL-Frühmagazin "Punkt 6/7/8" einzuschalten. Sie hören etwa auf die Namen Annika Lau, Annett Möller, Daniela Will, Simon Beeck, Daniel Fischer und Marco Schreyl. Nun jedoch kommt noch ein weiterer Grund hinzu: Ab Montag verstärkt auch Vanessa Civiello das Moderationsteam.

Bislang kennen viele Civiello vermutlich nur vom Hören. Schließlich lässt sie seit 2020 bei "TOGGO Radio - Euer Morgen" die jungen Hörerinnen und Hörer gut in den Tag starten. Doch auch bei anderen Rundfunksendern hat sie in der Vergangenheit bereits Station gemacht, darunter etwa "bigFM" und "Radio Galaxy".

Dass Civiello, die auch "TOGGO" weiterhin als Moderatorin erhalten bleibt, nun noch ein zusätzliches Standbein im TV-Programm erhält, vergleicht sie mit einer WG: "Dann würde ich jetzt nicht mehr nur ein Zimmer, sondern zwei haben." Das Radiostudio sei für sie bereits "wie ein Wohnzimmer, in dem man sich total wohl fühlt. Ab und an will man ja aber auch 'raus' und ein Abenteuer erleben", erklärt sie.

"Welcome to the family"

Zwar ist Civiello vom Radio bereits das frühe Aufstehen gewöhnt. Eine dreistündige Live-Sendung im TV erfordert aber vermutlich eine noch intensivere Vorbereitung. Das schreckt Civiello allerdings nicht ab, wie sie erläutert: "Schlafe ich lieber aus? Natürlich. Trotzdem bin ich nach dem Aufwachen direkt fit und - meistens - gut gelaunt. Mir reicht morgens sogar nur ein halber Kaffee."

Auch auf die inhaltliche Bandbreite bei "Punkt 6/7/8", die von VIP-Geschichten bis hin zu harten Politik-Themen reicht, freut sich Civiello. Sie vergleiche das gern mit einer Schultüte: "Die ist gefüllt mit ganz vielen, unterschiedlichen Dingen. Wichtiges, wie Brotdose oder Regenschirm. Aber auch Süßigkeiten und Spielzeug. Bei Punkt 6 haben wir Moderatorinnen und Moderatoren die Möglichkeit, ein bisschen von allem auszupacken."

Na, dann steht ihrer Premiere am Montag, den 1. August, doch wirklich nichts mehr im Weg. Ihren Einstand feiert sie an der Seite von Kollege Simon Beeck. "Das war auch der erste neue Kollege, der mir direkt nach Verkündung bei Instagram eine private Nachricht geschickt hatte: 'Welcome to the family'", plaudert Civiello aus und ergänzt: "Sagt ihm nicht, dass ich euch das verraten habe." Aber natürlich nicht! Das behalten wir selbstverständlich komplett für uns.