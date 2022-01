Sie ist zwar mit Schauspieler Frederick Lau verheiratet. Doch Annika Lau war noch nie nur die Ehefrau von … Hinter ihr liegt eine lange journalistische Karriere, unter anderem bei Sat.1. Nun heuert sie bei RTL an.

Zuletzt heizte Annika Lau die Gerüchte um ihren Ehemann an. Als sie Kida Khodr Ramadan im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" interviewte, brachte sie den "4 Blocks"-Star gemeinsam mit ihrem Mann Frederick Lau als neue "Tatort"-Kommissare ins Gespräch.

"Es gab auch tatsächlich jetzt mal ein Gespräch, weil viele das auch wollen", sagte Ramadan da und ergänzte: "Ich und Freddy sind ja sehr, sehr gute Freunde." Man darf gespannt sein, ob mehr daraus wird.

Doch bevor ihr Mann womöglich einen neuen Job antritt, ist Annika Lau ihm nun selbst zuvorgekommen. So verkündete RTL jetzt die Verpflichtung der 42-Jährigen.

Ab Mai im Einsatz

"Annika Lau gehört zu den sympathischsten Moderatorinnen in Deutschland. Sie schafft es, mit ihrer offenen und erfrischenden Art sowohl ihre Gesprächspartner als auch das Publikum für sich zu gewinnen. Wir freuen uns daher sehr, dass Annika Lau zukünftig unser erstklassiges Moderationsteam verstärken wird. Wo genau, verraten wir demnächst", teilte der Geschäftsführer RTL News, Stephan Schmitter, mit.

Auch Annika Lau selbst äußerte sich zu ihrem Wechsel. "Es ist eine grandiose neue Herausforderung, die auf mich wartet. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich ab Mai Teil der RTL-Familie sein darf", erklärte sie.

Drei Kinder mit Frederick Lau

Die 1979 als Annika Kipp in München geborene Moderatorin begann ihre Laufbahn zunächst beim Radio. Von 2006 bis 2008 gehörte sie zum Moderationsteam des "Sat.1-Frühstücksfernsehens". Danach war sie für verschiedene weitere Formate des Senders im Einsatz, zuletzt auch wieder beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Zudem betreibt sie den Podcast "Fancy und Lau - Der Familienpodcast".

Annika und Frederick Lau sind seit 2015 verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Das Paar lebt in Berlin. Frederick Lau feierte in der Vergangenheit mit Filmen wie "Die Welle" (2008), "Neue Vahr Süd" (2010) oder dem in einem Stück gedrehten "Victoria" (2015) Erfolge. Auch in der ersten Staffel von "4 Blocks" war er zu sehen.