Nach wie vor zieht es Paare ins "Sommerhaus der Stars" bei RTL. Dabei sollte inzwischen doch hinlänglich bekannt sein, dass der Aufenthalt der Beziehung nur selten guttut. So können wir nun auch schon die erste Trennung in diesem Jahr bekannt geben - noch vor dem TV-Start der Show.

Der "Sommerhaus"-Fluch hat wieder zugeschlagen: Einen Tag vor dem TV-Start der achten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" gab RTL bekannt, dass sich das erste Paar nach der Aufzeichnung getrennt hat. Maurice "Mo" Dziwak und Ricarda "Ricky" Raatz hat es erwischt.

Die beiden hatten sich 2022 in der Datingshow "Are You The One - Reality Stars in Love" bei RTL+ kennengelernt. Ein Jahr später wurde ihnen nun der Pärchenkampf im "Sommerhaus" zum Verhängnis. Nach der seit längerer Zeit abgeschlossenen Aufzeichnung soll sich "Mo" nicht mehr bei "Ricky" gemeldet haben. Die Kontaktversuche der 31-Jährigen soll der 25-Jährige ignoriert haben.

Vor den Kameras von RTL trafen sich die beiden nun erstmals wieder. Dabei ließ Dziwak durchblicken, was ihm an seiner Ex-Partnerin im "Sommerhaus" missfiel: Raatz war ihm bei den gemeinsamen Spielen in der Show nicht motiviert genug. "Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen", erklärte er.

"Launisch und laut"

In der ersten Folge, die auf RTL+ bereits zu sehen ist, deutet sich das Zerwürfnis des Paares schon an. So müssen die beiden in ihrem ersten gemeinsamen Spiel mit zwei aneinandergebundenen Fahrrädern einen Parcours durchfahren. Während ihr auch nach mehreren missglückten Versuchen das Lachen noch nicht vergangen ist, geht er die Herausforderung verbissen an. "Du brauchst mich heute nicht mehr ansprechen", wütet er nach dem Scheitern.

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Ihr Verflossener sei schon früher in der Beziehung "launisch und laut" gewesen, sagt Ricarda Raatz nun im RTL-Gespräch. Zudem habe er sie häufiger "unter Druck gesetzt".

Der "Sommerhaus"-Fluch ist ein Running Gag in der Reality-TV-Branche. Dziwak und Raatz sind bereits das 25. Paar in acht Staffeln, das sich nach der Aufzeichnung getrennt hat. Micaela Schäfer und Felix Steiner, Helena Fürst und Ennesto Monté, Johannes Haller und Yeliz Koc oder aber Andrej Mangold und Jennifer Lange sind nur einige der Paare, bei denen der Fluch ebenfalls zugeschlagen hat.

Möglicherweise bleibt es in diesem Jahr auch nicht nur bei der Trennung von Dziwak und Raatz. Schließlich sind sich auch einige andere Paare während des Fahrradspiels in der Auftaktfolge ordentlich in die Wolle geraten.