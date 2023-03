Im Münsteraner "Tatort" dreht es sich um den Tod einer "Momfluencerin", die mittels Ratschlägen und Kaufempfehlungen ihr Leben auf Social Media postete. Boerne und Thiel fremdeln dezent mit der Situation, durchaus nachvollziehbar angesichts eines Phänomens zwischen Wahn und Voyeurismus.

In einer frühen WG zu Studienzeiten, jenem unter anderem von improvisiertem Mobiliar und zusammengewürfeltem Haushalt geprägten Lebensabschnitt also, gab es ein legendäres Küchenhandtuch aus den 60er Jahren. Die Illustration einer Szene mit Mann und Frau war darauf darauf zu sehen, gezeichnet im leichten Pinselstreich jener Dekade, sie den Abwasch machend, er beim Abtrocknen, beide in harmonischem Lächeln vereint. Der Schriftzug ein bis heute zitiertes, aus der Zeit gefallenes Bonmot: "Mutti freut sich. Vati hilft auch mit".

Schaut man sich die gut ausgeleuchteten, unter Momfluencer einsortierten Ratschlagmütter anno 2023 an, wie sie Aufbewahrungsboxen und Fitness-Smoothies empfehlen, den Balkon schick machen und den Bauchspeck wegcrunchen, das Baby jonglieren und die Hautcreme verschmieren, muss man feststellen: Seit diesen fernen Zeiten, der Ära von Avon-Beraterin und Tupper-Party, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert.

Wobei sich natürlich einiges an postmodernem Wahnwitz aufgetan hat, den man einst, als die Influencer noch Klementine, Egon Hoegen und Jacques Galet hießen, sich wohl beileibe nicht hätte vorstellen können. Ganz vorn, ganz oben dabei etwa die "Dubai Moms" von RTL+, die ihren Follower*innen auf Instagram das Luxusleben in der Wüstenei präsentieren, mit Anna Maria Ferchichi als Quasi-Neuzugang, ihr "Alltag" mit Bushido und den sieben Kindern eine "Reality"-Soap der Extraklasse. Mutti freut sich. Vati rappt auch mit.

Truman-Show ohne Truman

In Deutschland etwa ist Emel Saïd erfolgreich, die Doku-Reihe Arte Re: widmete ihr jüngst die Folge "Mama mit Kamera und ich", ein ebenso interessanter wie latent verstörender Einblick in ein Leben vor der Handycam, die Kinder dabei ständig im Bild. Wenn es unterwegs eine Stulle gibt, dann wird die Brotbox direkt beworben und mit einem verbalen Preisschild ausgezeichnet. Wie Truman-Show ohne Truman, ein Werbespot in Lebensechtzeit. Kinder. Küche. Kamera.

15 Milliarden Umsatz waren anno 2022 auf dem umkämpften Markt des Influencer-Marketings zu machen, kein Wunder, dass da so manchem, der eben noch die Facebook-Privatsphäre-Einstellungen strammer gezogen hat, der Kamerafinger juckt. Zahlreiche Plattformen fungieren heute als Verbindungsstück zwischen Industrie und Influencern, zu den erfolgreichsten gehören etwa Buzzbird, OpenInfluence, creator.co oder HashtagLove, ein Netzwerk für deutschsprachige Influencer und Influencerinnen.

Tiefer Fall

Wie dünn die Luft in den oberen Sphären werden kann, wo Influencer sich schon mal die Influenzia aufsacken und sich am opulenten Ruhm verschlucken, hat zuletzt einer wie Fynn Kliemann erlebt. Vom Netflix-Serienhelden und Everybody's Darling zum von Böhmermann enttarnten Masken-Mauschler - der Absturz ging schneller als einmal Akku-Laden. Das Betrugsverfahren wegen dieser Maskendeals wurde soeben eingestellt, 20.000 Euro muss der Fynnfluencer an vier verschiedene Organisationen zahlen, je 5.000 Euro erhalten Unicef, der Kinderschutzbund, Ärzte ohne Grenzen sowie das Kinder- und Jugendhilfswerk.

In Münster jedoch, also dort, wo Boerne und Thiel den Planeten Influence erkundeten, ist noch Luft nach oben, was das Business angeht. Wer etwa "Momfluencer in Münster" googelt, landet bei der Wickelhilfe Kravalli, die Anzahl der Facebook-Freunde: 16. Entweder hakt da der Algorhythmus - oder in Münster wird von Natur aus kompetenter gewickelt als anderswo.

Am kommenden Wochenende geht es bei Batic und Leitmayr in München wieder um einiges analoger zu, Titelheld Hackl (Burghart Klaußner) ist ein Wutbürger alter Schule. Mutti freut sich. Vati guckt auch mit.