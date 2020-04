In der Krise schlägt zumeist die Stunde der Amtsinhaber. Die Union legt in Zeiten von Corona in der Wählergunst deutlich zu. Das Nachsehen haben die kleinen Parteien - aber auch die Grünen. Deren Höhenflug ist jäh unterbrochen. Kaum ein Wähler glaubt, dass die Partei brauchbare Krisenrezepte hat.

Die Union kann in der Corona-Krise weiter an Vertrauen gewinnen. In der Wählergunst legen CDU und CSU auf Wochensicht einen weiteren Punkt zu und kommen aktuell auf 37 Prozent. Das geht aus dem RTL/ntv-Trendbarometer hervor. Auch der Koalitionspartner SPD gewinnt einen Zähler hinzu und liegt nun bei 17 Prozent. Die Grünen büßen indes in der Wählergunst ein und fallen auf 16 Prozent zurück. Damit liegen sie erstmals seit der Bundestagswahl im September 2018 wieder hinter der SPD.

"Die Corona-Krise hat den Höhenflug der Grünen vorerst beendet", sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. "Viele der nach 2017 aus Unmut über die Union oder die SPD zu den Grünen Gewanderten sind nicht zu sicheren Wählern der Grünen geworden." In schwierigen Zeiten wie diesen wollen sie doch lieber wieder der Union ihre Stimme geben. Denn CDU und CSU schreiben sie "zur Bewältigung der konkreten Probleme deutlich mehr Kompetenz" zu.

Derzeit könnte sich damit die Union einen Koalitionspartner aussuchen. Dabei kämen sowohl die SPD als auch die Grünen infrage. Auf jeden Fall reicht es nicht für Rot-Rot-Grün, die nur auf 41 Prozent kämen. Denn die Linke verharrt bei acht Prozent. Auch bei den übrigen Parteien gibt es auf Wochensicht keine Bewegung: Die FDP käme auf sechs Prozent und die AfD führe neun Prozent ein. Beide liegen damit doch deutlich unter dem Ergebnis der Wahl 2018. Zugenommen hat derweil die Gruppe der Unentschlossenen, zu der inzwischen jeder vierte Wahlberechtigte gehört.

Mit Blick auf die zugeschriebenen Kompetenzen meinen derzeit 43 Prozent der Bundesbürger, die Union könne das Land am besten durch die Corona-Krise steuern. Auf Wochensicht ist dies eine Zunahme um drei Prozentpunkte. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt. Nur gut sieben Prozent meinen, die SPD habe die besten Rezepte. Lediglich jeder 25. Wähler vertraut in dieser Hinsicht den Grünen am meisten. Rund vier von zehn Befragten (41 Prozent) halten keine Partei für hinreichend kompetent. Allerdings hatten dies vor drei Wochen noch 57 Prozent und damit mehr als die Hälfte der Befragten angegeben.

Gefragt nach den wirtschaftlichen Aussichten rechnen inzwischen gut zwei Drittel der Befragten mit einer Verschlechterung der Lage. 17 Prozent erwarten in den kommenden Jahren eine Verbesserung, ebenso viele nehmen an, dass sich nichts ändern wird.