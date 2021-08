Nachdem die Adidas-Aktie noch vor Kurzem historische Höchststände notiert hatte, geriet sie nun wegen Gewinnmitnahmen unter Druck. Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen Anlegern auch dann hohe Renditechancen, wenn sich die Aktie seitwärts oder schwächer entwickelt.

Die Adidas-Aktie befand sich vom August 2020 bis Juni 2021 in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 250 Euro bis 300 Euro, aus der sie Ende Juni nach oben hin ausbrach. Danach setzte die Aktie zu einem Höhenflug an, der am 4. August 2021 beim neuen Allzeithoch von 336,25 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Wie es häufig zu beobachten ist, folgten die Börsianer wieder einmal dem alten Leitspruch "sell on good news" und schickten die Adidas-Aktie nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen und der Anhebung des Ausblicks kräftig ins Minus.

Wegen der über den Erwartungen liegenden Zahlen bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 375 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Adidas-Aktie.

Die Anlage-Idee

Wer bei der aktuellen Kursschwäche der Adidas-Aktie eine Investition in die Aktie in Erwägung zieht und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich verringern möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktieninvestment eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Adidas-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise

Wenn die Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 250 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 22. Dezember 2022 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 340 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Beim BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PH2YXN4) auf die Adidas-Aktie befinden sich Bonuslevel und Cap bei 340 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 16. Dezember 2022, aktivierte Barriere liegt bei 250 Euro. Beim Adidas-Aktienkurs von 314 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 294,83 Euro erwerben.

Die Chancen

Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 294,83 Euro kaufen können, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 15,32 Prozent (=11 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 20,38 Prozent auf 250 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt der Kurs der Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 250 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Adidas-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 294,83 ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Anlageprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.