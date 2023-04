Etwa jeder siebte Mobilfunkkunde hat sich schon mal über seinen Anbieter geärgert - nicht selten spielt hier eine schlechte Netzabdeckung eine Rolle. Fakt ist aber auch: Die Zufriedenheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist erstaunlich hoch. Welche Anbieter am meisten überzeugen, lesen Sie hier.

Die Mobilfunkbranche erzielt bei der Kundenzufriedenheit insgesamt ein gutes Urteil. Das zeigt die aktuelle Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Dabei sorgen insbesondere die Mobilfunk-Discounter und weniger die Netzbetreiber für eine hohe Zufriedenheit. Die drei Bestplatzierten verpassen das Qualitätsurteil "sehr gut" nur knapp und erreichen, wie 14 weitere Anbieter, ein gutes Kundenurteil, 4 kommen über ein befriedigendes Resultat nicht hinaus.

Nicht nur Produkte überzeugten

Rund 82 Prozent der Befragten geben für die Produkte der Mobilfunkanbieter, also zum Beispiel für das Tarifangebot und die Smartphone-/Handy-Auswahl, eine positive Bewertung ab. Ein Großteil der Kundinnen und Kunden zeigt sich auch mit dem Service und den Preisen zufrieden (gut 79 beziehungsweise rund 80 Prozent). Dabei war ein preisgünstiger Tarif für rund 62 Prozent der Befragten (mit-)entscheidend für die Wahl des eigenen Anbieters - kein Auswahlgrund wurde häufiger genannt.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, bilanziert: "Die Mobilfunk-Discounter haben die Nase vorn, weil nicht nur die Preise, sondern häufig das Gesamtpaket inklusive Service und Produktangebot für Zufriedenheit sorgen."

Die beliebtesten Mobilfunkanbieter

Mit dem Qualitätsurteil "gut" erzielt Aldi Talk die höchste Kundenzufriedenheit und ist damit der beliebteste Mobilfunkanbieter. Die Medion-Marke im Telefónica-Netz überzeugt etwa in puncto Service: Gut 94 Prozent der Kundinnen und Kunden zeigen sich mit diesem eher oder sogar sehr zufrieden. Die Produkte von Aldi Talk stoßen ebenfalls auf Zustimmung - so bewerten zum Beispiel 88 Prozent der Befragten die Kundenfreundlichkeit der Tarife positiv. Zudem ist die Weiterempfehlungsbereitschaft hier am höchsten.

Rang zwei belegt Lidl Connect, ebenfalls mit einem guten Kundenurteil. Die Produkte kristallisieren sich aus Kundensicht als eine Stärke des Anbieters heraus: Rund 93 Prozent der Befragten wählen hier eine positive Antwortoption. Der Anteil an Befragten mit Ärgernissen fällt mit gut 6,4 Prozent deutlich geringer aus als bei den meisten Mitbewerbern.

WinSIM (Qualitätsurteil: "gut") nimmt den dritten Rang ein. Vor allem in puncto Preise sorgt der Mobilfunk-Discounter für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit (Zustimmung: 88 Prozent). Bei der Weiterempfehlungsbereitschaft platziert sich WinSIM auf Rang zwei - auch die Ärgernisquote ist relativ niedrig.

Ranking der Netzbetreiber und Reseller

Als bester Anbieter in der Kategorie Netzbetreiber/Reseller schneidet O2/Telefónica ab (Qualitätsurteil: "gut"). Insbesondere die Preise überzeugen: In diesem Bereich gelingt im dichten Umfeld der Mobilfunk-Discounter ein sehr guter vierter Gesamtrang. Zudem sorgt der Service für Zufriedenheit, vor allem die Freundlichkeit der Beratung: Gut 80 Prozent der Befragten geben hier eine positive Bewertung ab.

Rang zwei belegt 1&1, ebenfalls mit einem guten Qualitätsurteil. Rund 76 Prozent der Befragten wählen für den Service von 1&1 eine positive Antwortoption. Auf ähnlich gutem Niveau liegt die Bewertung der Produkte, beispielweise hinsichtlich des Tarifangebots. Aspekte wie eine verständliche und transparente Rechnung stellen rund 85 Prozent der Kunden zufrieden.

Mehr zum Thema Kein Mindestumsatz Wenn der Mobilfunktarif irreführend ist

Die Telekom platziert sich auf Rang drei (Qualitätsurteil: "gut"). Der Bereich Produkte, etwa die Smartphone-/Handy-Auswahl, zählt zu den Stärken des Anbieters und ergibt überdurchschnittlich hohe Zufriedenheitswerte (rund 75 Prozent positive Bewertungen). Die Weiterempfehlungsbereitschaft ist zudem ausgeprägter als bei den weiteren Netzbetreibern und Resellern.

Telekom bei Netzqualität top

Unter den Netzbetreiber-Kundinnen und -Kunden hat das DISQ außerdem die Zufriedenheit mit der Netzqualität erfragt. Bei dieser separaten Erhebung belegt die Telekom mit dem Kundenurteil "sehr gut" den ersten Platz. Die beiden weiteren Netzbetreiber erzielen das Urteil "gut": Vodafone platziert sich auf Rang zwei vor O2/Telefónica.