Die Linde-Aktie nähert sich bereits wieder dem Allzeithoch vom September 2021 an. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger nicht nur bei einem weiteren Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder rückläufigen Notierungen hohe Renditen erzielen.

Die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen zählende Linde erreichte nach dem seit März 2020 andauernden Höhenflug am 6. September 2021 bei 271,55 Euro ein Allzeithoch. Nach einer kurzen Kurskorrektur auf 250 Euro trat die Aktie wieder den Weg nach oben an und nähert sich nun bereits wieder diesem Allzeithoch an.

Obwohl das Schlussquartal für Chemieunternehmen generell schwierig sein könnte, empfahlen die Experten der UBS in ihrer neuesten Analyse die Linde-Aktie wegen der bereits in den Aktienkurs eingepreisten schlechten Nachrichten mit einem Kursziel von 325 Euro zum Kauf.

Die Anlage-Idee

Das aktuelle Kursniveau zum aktuellen Zeitpunkt könnte als durchaus günstig für eine Investition in die Linde-Aktie angesehen werden. Wer allerdings das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchte, könnte eine Veranlagung in Bonus-Zertifikate mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erreichen. Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierendem oder fallendem Kurs Chancen auf Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Funktionsweise

Wenn die Linde-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 222 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 24. Juni 2022 mit dem Bonus-Level in Höhe von 314 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SF0GN86) auf die Linde-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 314 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. Juni 2022, aktivierte Barriere liegt bei 222 Euro. Beim Linde-Aktienkurs von 266,25 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 284,42 Euro kaufen.

Die Chancen

Da das Zertifikat derzeit mit 184,42 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in acht Monaten einen Bruttoertrag von 10,40 Prozent (=15 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 16,62 Prozent auf 222 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt die Linde-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 222 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Linde-Aktie ins Depot geliefert. Werden die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikats verkauft, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Linde-Aktien oder von Anlageprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.