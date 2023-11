So kommt man günstiger an Bord eines Kreuzfahrtschiffs

Clever sparen mit Perduss So kommt man günstiger an Bord eines Kreuzfahrtschiffs Von Ron Perduss

Im Jahr 2022 sind mehr als drei Millionen Deutsche mit einem Kreuzfahrtschiff in See gestochen. Doch die Sache ist kostspielig. Dafür ist jetzt die beste Zeit, um ein Kreuzfahrt-Schnäppchen zu erwischen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Tipps, um Geld zu sparen.

Genau jetzt ist eine gute Zeit, um sich schon mal mit der Urlaubsplanung für das kommende Jahr auseinanderzusetzen. Wer früh bucht, kann ordentlich sparen. In diesen Wochen locken die großen Reiseveranstalter mit den Frühbucher-Rabatten und Kreuzfahrten sind dabei so beliebt wie noch nie. Allein im letzten Jahr sind mehr als 3,2 Millionen Deutsche in See gestochen.

Es ist ein Traum vieler Urlauber, einmal im Leben mit so einem großen Schiff unterwegs zu sein, aber so eine Reise ist auch sehr kostspielig. Treibstoffzuschläge, höhere Personalkosten und gestiegene Lebensmittelpreise machen auch Kreuzfahrten immer teurer. Mit diesen Tipps sparen Sie bares Geld bei der Buchung.

Tipp 1: Auf besondere Angebotstage warten

Jetzt im November ist die perfekte Zeit, um ein Kreuzfahrt-Schnäppchen zu erwischen. Am Black Friday, Cyber Monday oder Singles' Day bieten viele Händler ihre Waren günstiger an und auch Reiseanbieter springen auf diesen Zug mit auf.

Es gibt Rabatte auf den Reisepreis, Prozente auf Getränkepauschalen oder günstigere Anreisen zum Kreuzfahrtschiff. Wenn Sie bei den Reisezeiten und den Zielen ein bisschen Flexibilität mitbringen, können Sie an diesen Tagen einige Rabatte einstreichen.

Tipp 2: Kreuzfahrt vom Discounter

Warum eigentlich nicht? Unterschätzen Sie nicht die wöchentlichen Kreuzfahrtangebote der diversen Lebensmittel-Discounter. Es lohnt sich, in den Angebotsheftchen zu blättern und Preise zu vergleichen. Nicht selten gibt es attraktive Prämien wie eine Flasche Sekt oder ein Bordguthaben bei Buchung. Ungenutztes Bordguthaben lässt sich bei einigen Reedereien im Bordcasino in Spielchips umwandeln und damit dann vielleicht auch in Bargeld.

Tipp 3: Stornokabinen und Restplätze

Einige Reedereien und auch spezialisierte Webseiten bieten sogenannte Stornokabinen oder Stornokreuzfahrten an. Diese Reisen und Kabinen gibt es zu reduzierten Preisen, weil man lieber voll besetzt fährt als nur halbleer. Auch kostenlose Upgrades sind über diesen Weg möglich, sodass die Reise vielleicht nicht unbedingt günstiger, aber deutlich luxuriöser wird.

Tipp 4: Sparer schlafen innen

Zugegeben, der Blick auf das offene Meer ist fantastisch und so eine Außenkabine klingt da natürlich sehr verlockend. Wer aber eine Innenkabine bucht, spart viel Geld. So ein Kreuzfahrtschiff bietet genug Möglichkeiten, aufs Meer zu sehen, dafür müssen Sie nicht in Ihrer Kabine hocken. Auf modernen Schiffen sind die Innenkabinen oft mit schönen Fototapeten und künstlichen Bullaugen ausgestattet, sodass Sie sich gar nicht eingeengt fühlen. Fragen Sie sich auch, wie viel Zeit Sie in der Kabine verbringen, wenn das Schiff unzählige Unterhaltungs- und Ausflugsmöglichkeiten bietet. Nur zum Schlafen und Duschen brauchen Sie keine teure Außenkabine. Auch eine Glücks-, Flex- oder Variokabine ist deutlich günstiger und kann eine gute Option sein, wenn es Ihnen beispielsweise nichts ausmacht, in der Nähe des Maschinenraums zu schlafen.

Tipp 5: Flexibilität bei der Schiffsauswahl

Es muss nicht immer das neuste Schiff, Animation rund um die Uhr oder ein All-Inclusive Angebot sein. Wenn Sie Abstriche beim Alter des Schiffs machen, beim Animationsangebot oder vielleicht auch auf die Bordsprache Deutsch verzichten, dann spart das Geld. Fragen Sie sich, was Ihnen wirklich wichtig ist und ob Sie bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Alle Kreuzfahrtschiffe sind sicher, bieten Essen, Getränke und Unterhaltung. Seien Sie also auch für günstige Reedereien offen.

Tipp 6: Reisen Sie im Herbst und Winter

Kreuzfahrten sind zur kälteren Jahreszeit deutlich unbeliebter. Da eine hohe Nachfrage auch den Preis bestimmt, bekommen Sie in den kühleren Monaten bessere Angebote.

Schlechtes Wetter kann unruhige Seegänge bedeuten oder dass ein Hafen nicht angefahren werden kann, gleichzeitig sind die Schiffe aber nicht so überfüllt. Lassen Sie sich vom schlechten Wetter nicht abhalten, denn auch an Regentagen bieten Kreuzfahrtschiffe viel Programm. Sofern Sie nicht schnell reisekrank werden und auch mit unerwarteten Überraschungen klarkommen, bieten Kreuzfahrten in der Nebensaison großes Sparpotenzial.