Der zweite Impftermin liegt noch in weiter Ferne, die Urlaubsreise ist jedoch zum Greifen nah und kollidiert mit dem finalen Piks? Wer nun meint, nicht termingerecht beim Arzt oder Impfzentrum antreten zu müssen, sollte gute Gründe haben. Hier sind sie.

Besondere Terminwünsche gerade bei der zweiten Corona-Schutzimpfung sorgen derzeit bei vielen Behörden für Unmut. Oft ist eine nun wohl doch mögliche Urlaubsreise der Grund. Daher versuchen immer mehr Menschen, diesen Termin zu verschieben. Doch das ist nicht vorgesehen. Sollte es dennoch nicht möglich sein, einen Termin wahrzunehmen, zählen nur wenige Ausnahmen. Denn Verschieben können Patienten nur "aus dringenden und unaufschiebbaren medizinischen oder beruflichen Gründen", schreibt der bayerische Oberbürgermeister Florian Janik in einem Facebook-Post.

"Da führen wir viele Diskussionen, weil wir die Vorgaben der Impfkommission einhalten müssen", sagt auch der Vorsitzende des Sächsischen Hausärzteverbandes, Steffen Heidenreich. Gemeint ist damit, dass die Ständige Impfkommission den Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung der verschiedenen Impfstoffe vorschreibt. Ärzte und Impfzentrum können also nur innerhalb des vorgegebenen Rahmens entscheiden, wann sie den Termin für die zweite Dosis ansetzen.

Für Dr. Christoph Specht ist die Situation eindeutig, auch wenn der Urlaub schon gebucht ist: "Das Ganze ist ja kein Spaß, sondern ein ernster Kampf gegen die Pandemie. Die Impfung sollte gerade wirklich oberste Priorität sein und Termine sollten deshalb unbedingt wahrgenommen werden. Ich persönlich würde direkt alles stehen und liegen lassen für diesen Impf-Termin, denn jeder, der einen bekommt, sollte froh sein, bald geschützter gegen das Virus zu sein", so der Mediziner.

Einen Urlaub könne man schließlich nachholen und mit vollem Impfschutz sogar mit ruhigerem Gewissen. Ein voller Impfschutz bedeute im Umkehrschluss jedoch nicht eine hundertprozentige Sicherheit vor dem Coronavirus – die gebe es aktuell nicht.

Wer Fieber hat, darf schieben

Wer zum Beispiel aber mit hohem Fieber im Bett liegt, sollte dieses auskurieren. Das schreibt das Robert-Koch-Institut im Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit Vektor-Impfstoffen. Erst wenn die Symptome abgeklungen seien, sollte die Impfung erfolgen. Wer krank ist oder aus dringenden beruflichen Gründen den zweiten Impftermin verpasst, müsse ein Attest vom Arzt oder eine Bestätigung des Arbeitgebers vorlegen. Auch eine anstehende Reha oder ein Krankenhausaufenthalt zählen als Grund für eine Verschiebung. Als triftiger Grund für eine zu verschiebende Zweitimpfung gilt aber auch ein Todesfall innerhalb der Familie. Andere Feste oder eigene Partys zählen nicht als Grund für eine Verschiebung.

Wer seinen Impftermin absagt, braucht sich kaum Hoffnung machen, einen früheren Termin zu bekommen. Der Termin für die Zweitimpfung steht nicht unter so hohem Zeitdruck, daher verschieben Ärzte ihn im Zweifel nach hinten. "Wenn Ihr Termin für eine Zweitimpfung genau in Ihren Urlaub fällt und Sie die Impfung deshalb absagen, wird man Ihnen nicht garantieren können, dass Sie direkt einen neuen Termin im Anschluss an Ihren Urlaub bekommen können. Und sollten Sie den neuen Termin dann erst sechs Wochen später bekommen, gefährden Sie damit Ihren Impfschutz", erklärt Dr. Specht.

Grundsätzlich können über die Hotline 116117 Impftermine auch kurzfristig abgesagt werden. Auch wenn das mit hohem logistischem Aufwand verbunden ist, könne der Impfstoff so vielleicht noch einer anderen Person zugutekommen.