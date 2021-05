So kommen Sie jetzt fix an einen Impftermin

Schnell zum Anti-Corona-Piks So kommen Sie jetzt fix an einen Impftermin

Mehr als 30 Millionen Menschen hierzulande haben bereits eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten und immer mehr wollen sich den schützenden Piks abholen. Der ist aber nicht überall und für jeden auf die Schnelle zu haben. Wie die Lage ist und das Ärmelhochkrempeln zu beschleunigen ist, lesen Sie hier.

Anfänglich lief die Sache ja etwas schleppend an. Doch nun kommt der ersehnte Impfstoff endlich dahin, wo er hingehört - in die Oberarme von Millionen Bürgern, die sich hierzulande gegen Covid-19 schützen möchten. Damit so etwas wie eine vorübergehende Herdenimmunität erreicht wird, muss aber noch deutlich mehr Stoff verabreicht werden als an die bisherig fast 10 Millionen vollständig und 30 Millionen Erstgeimpften. Und viele wollen auch. Und zwar schnell.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums erhält Deutschland in dieser Woche 3,4 Millionen weitere Impfdosen von Biontech, der amerikanische Hersteller Moderna liefert gut 550.000 Dosen. Knapp 1,6 Millionen dieser Biontech-Dosen gehen an die Hausärzte, die zudem 843.000 Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca erhalten, der in Impfzentren nicht mehr verimpft wird.

Wie die Lage ist und wo das Ärmelhochkrempeln zu beschleunigen ist, lesen Sie hier.

Impfzentren

Fast acht Menschen werden derzeit pro Sekunde in Deutschland gegen einen schlimmen Verlauf des Coronavirus geimpft, das sind mehr als eine halbe Million Menschen pro Tag. Dabei gibt es Unterschiede: Während einige Bundesländer schon mit der Impfpriorisierungsgruppe 3 begonnen haben, sind andere noch damit beschäftigt, Menschen aus Gruppe 2 zu impfen. Das variiert auch, denn arbeitet ein Impfzentrum schneller als ein anderes, kann die Priorisierungsgruppe auch mal eher abgearbeitet sein. Auf der Internetseite des Impfzentrums der jeweiligen Stadtverwaltung finden sich Informationen darüber, wie man schnellstmöglich an einen Termin mit welchem Impfstoff kommt.

Hausärzte

Seit Ostern dürfen auch Hausärzte gegen Corona impfen, seit Anfang Mai auch Fachärzte - bisher allerdings nur mit begrenzten Dosen. Trotzdem ist die Nachfrage groß. Hausarzt Dr. Thomas Assmann rät im RTL-Interview: "Sie sollten sich schon selber bemühen, um auf eine Liste zu kommen." Vermieden werden soll so, dass Menschen unnötig kontaktiert werden, die bereits im Impfzentrum geimpft wurden oder gar nicht geimpft werden möchten. In Assmanns Praxis werden dann die Leute für Impftermine kontaktiert, "die sich wirklich aktiv um eine Impfung bemühen".

Auch Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung, bestätigt, dass es beim Hausarzt auch mal schneller gehen kann, weil Menschen, die in der Priorisierungsgruppe vor einem sind, womöglich schon längst im Impfzentrum geimpft wurden. Auch wenn Termine abgesagt werden, könne es sein, dass Impfdosen übrig bleiben, die dann außerhalb der Priorisierung verabreicht werden.

Wie der Hausarzt die Impftermine vergibt, kann von Praxis zu Praxis variieren. Ist telefonisch kein Durchkommen, sollte man sich auf der Internetseite der Praxis informieren oder per E-Mail oder persönlich anfragen, wie die Terminvergabe funktioniert oder ob es eine Warteliste gibt.

Impftermin über sofort-impfen.de

Wer dazu keine Lust hat, kann sich auch beim Portal sofort-impfen.de registrieren und möglicherweise so einen früheren Impftermin ergattern. Das Ziel der Non-Profit-Organisation ist es, Ärzte und Impfinteressenten kostenlos zusammenzubringen und zu vermeiden, dass Impfstoff verfällt. Nachdem man sich auf der entsprechenden Warteliste angemeldet und den Wunschimpfstoff ausgewählt hat, wird man automatisch per E-Mail benachrichtigt, sobald bei Ärzten in der Nähe Impfdosen zur Verfügung stehen. Sollten Zeitpunkt und Impfstoff den Wünschen des Bürgers entsprechen, kann dieser den vorgeschlagenen Termin bestätigen. Alle an dem Projekt Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Spenden sind willkommen und fließen in den Betrieb und die Verbesserung der Plattform sowie in die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes.

Betriebsärzte impfen ab Juni

Arbeitnehmer sollten gegebenenfalls bei ihrem Arbeitgeber nachfragen. Denn auch Betriebsärzte impfen bei großen Firmen bereits vereinzelt - so zum Beispiel in einem Modellprojekt bei VW. Spätestens ab der Woche vom 7. Juni sollen dann alle Betriebsärzte bei den Corona-Impfungen einbezogen werden. Vorgesehen sind laut Bundesgesundheitsministerium für sie mindestens 500.000 Impfdosen pro Woche.

So läuft das Impfen in den Bundesländern

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg dürfen ab sofort alle Bürger einen Impftermin vereinbaren - allerdings nur in Arztpraxen. Hausärzte dürfen somit frei entscheiden, welche Patienten sie zuerst impfen, ohne Bindung an die Impfverordnung. In den Impfzentren bleibt die Priorisierung vorerst bestehen. Die Vergabe von Impfterminen für alle Menschen mit Vorerkrankungen aus der Gruppe 3 hat hier am 3. Mai begonnen. Impfberechtigt sind dann auch jeweils bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Menschen, die wegen einer dieser Erkrankungen oder aufgrund des Alters von über 60 Jahren pflegebedürftig sind. Auch Beschäftigte von Berufsgruppen aus der dritten Priorität können sich von nun an impfen lassen.

Bayern

Auch Bayern will noch im Laufe der Woche die Priorisierung bei Hausärzten aufheben. Zielvorgabe sei, dass jeder geimpft werden könne, der dies wolle, so Ministerpräsident Markus Söder. Der Schwerpunkt werde bei Betrieben und Familien liegen. Schon jetzt seien viele der bayerischen Landkreise bei der Impfung der Priorisierungsgruppe 3 angekommen.

Berlin

Seit dem 3. Mai hat Berlin die Impfung für Gruppe 3 geöffnet. Im Zuge dessen wurde auch das Buchungsverfahren umgestellt. Konkret bedeutet das: Eine Impfeinladung mit Buchungscode ist für eine Impfterminbuchung nicht mehr erforderlich. Bei der Terminvereinbarung online oder auch über die Hotline unter (030) 9028-2200 muss nur noch angegeben werden, welche Art von Nachweis bei der Impfung vorgelegt werden wird.

In Berliner Arztpraxen können ebenfalls ab sofort alle Bürger einen Impftermin vereinbaren. Die Gesundheitsverwaltung der Stadt hat allerdings die verfügbaren Impfstoffmengen letzte Woche als "relativ knapp" bezeichnet. Zudem wies sie darauf hin, dass vorerst weiter Patienten Vorrang genießen, die zu einer der drei Prioritätengruppen zählen und noch nicht geimpft sind.

Brandenburg

Seit dem 26. April bereits können in Brandenburg die ersten Personengruppen der Priorität 3 geimpft werden. Darunter alle über 60-Jährigen, alle Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufgrund von Corona-Infektionen, Lehrer an weiterführenden Schulen, Mitglieder von Verfassungsorganen und aktive Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Die Impfungen können in den Impfzentren und teilnehmenden Haushaltspraxen mit allen vorhandenen Impfstoffen durchgeführt werden.

"Brandenburg bleibt seinem Kurs treu, Impfprioritäten nach personenbezogener Risikoeinschätzung und beruflichem Bedarf zu öffnen. Wir werden in den kommenden Wochen zusätzlichen Spielraum bei Biontech- und Moderna-Impfstoffen haben. Den nutzen wir, um Prioritäten zu öffnen und den Ärzten mehr Freiheit bei der Impfentscheidung zu geben," so Innenminister Michael Stübgen in einer Pressemitteilung. Arztpraxen dürfen Impfwillige seit letzter Woche Astrazeneca frei von der vorgegebenen Priorisierung impfen.

Bremen

In Bremen haben die ersten Berechtigten der Priorisierungsgruppe 3 Einladungen für eine Corona-Impfung erhalten. Die betreffen zwar vor allem die Personengruppe der 60- bis 69-Jährigen. Hierzu zählen in Bremen aber auch 6000 Beschäftigte an weiterführenden Schulen sowie rund 4000 Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe, teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard mit.

Weil der Impfstoff weiter sehr knapp sei, könne noch nicht jedem Schulbeschäftigten ein Termin ermöglicht werden, so Bernhard. Es werde daher noch weitere Wochen dauern, bis allen Impfberechtigten der Prio-Gruppe 3 und danach allen Bremern ein Impfangebot gemacht werden könne. Zurzeit sind laut Gesundheitsbehörden alle Impftermine bis Ende Mai ausgebucht. Weitere priorisierte Gruppen aus der Prio-Gruppe 3 würden im Anschluss daran ein Impfangebot bekommen. Es könne sich nicht im Impfzentrum registriert oder vorangemeldet werden.

Hamburg

In Hamburg sind nun auch Beschäftigte in Supermärkten zum Impfen aufgerufen. Damit könnten rund 21.000 weitere Personen ab sofort Termine für eine Corona-Schutzimpfung vereinbaren. Der Senat halte jedoch an der Impfpriorisierung fest, erklärte Gesundheits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard. Die Priorisierung sei kein politischer Kompromiss, sondern eine Empfehlung von unabhängigen Wissenschaftlern und Ärzten. "Sie soll Leben retten, indem diejenigen mit der höchsten Gefährdung auch als Erstes geschützt werden."

Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel gehören zur Prioritätsgruppe 3, die aber insgesamt noch nicht zum Impfen aufgerufen ist. Als erste Angehörige dieser Priorität können sich bereits auch die Beschäftigten der weiterführenden Schulen und aus dem Bereich Jugendhilfe impfen lassen.

Hessen

In Hessen sind die Gruppen 1 bis 3 aufgerufen. Wer unter 60 ist und in keine der Gruppen fällt, kann sich dennoch schon impfen lassen - mit Astrazeneca. Vor allem in Praxen, da der Bund diesen Impfstoff vornehmlich den Hausärzten zur Verfügung stellt. Alle Menschen aus den Gruppen 1 und 2, die sich bisher registriert haben, haben laut Ministerpräsident Volker Bouffier inzwischen ihre Termine bekommen. Bis Ende Mai sollen sie alle zum ersten Mal geimpft sein.

In der Frankfurter Festhalle werden derzeit Tausende der Gruppen 1 bis 3 mit Astrazeneca geimpft. Die Impfzentren vergeben zudem bereits reihenweise Termine für Angehörige aus Gruppe 3.

Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern können sich ab sofort Menschen, die zur Gruppe 3 gehören, impfen lassen. Sie sollen sich an ihre Hausärzte wenden. Diese vergeben Termine für die gesamte Priorisierungsgruppe 3, die Impfzentren zunächst nur für bestimmte Berufsgruppen, berichtet der NDR. Gleichzeitig werden in Mecklenburg-Vorpommern immer noch Personen geimpft, die der Gruppe 2 angehören.

Wer über 18 Jahre alt ist und sich mit Astrazeneca impfen lassen möchte, kann dies unabhängig von Impfpriorisierung und Alter tun. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales rät zudem, sich beim jeweiligen Landkreis über Sonderimpfaktionen zu informieren. Auch für das Personal an weiterführenden Schulen und in der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei Polizei und Feuerwehr werden die Impfungen von vielen Landkreisen und kreisfreien Städten in Eigenregie organisiert.

Niedersachsen

Der Kreis der Impfberechtigten in Niedersachsen soll in Kürze deutlich größer werden. Das Land werde "in den nächsten Wochen" allen aus der dritten Prioritätsgruppe die Terminanmeldung ermöglichen, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Freitag. "Die Details werden derzeit vorbereitet und voraussichtlich in der kommenden Woche bekannt gegeben."

Bisher können aus Prioritätsgruppe 3 nur Menschen, die 60 Jahre und älter sind, einen Impftermin vereinbaren. Seit dem 1. Mai ist die Anmeldung auch für die Beschäftigten aller Schulformen sowie für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und den Einsatzdienst der Feuerwehr geöffnet.

Nordrhein-Westfalen

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen können seit dem 23. April Menschen, die 70 Jahre alt sind, einen Termin buchen. Davor waren es nur die über 70-Jährigen. Seit dem 30. April ist eine Terminbuchung für chronisch Erkrankte der Priorität 2 auch in den Impfzentren möglich, bislang nur bei Hausärzten. Die Priorisierung für Astrazeneca bei Hausärzten wurde nicht aufgehoben. Sie dürfen aber Restdosen "niedrigschwellig" vergeben.

Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Angestellte in der Justiz und Steuerfahndung können seit dem 6. Mai einen Impftermin vereinbaren. Das Gleiche gilt auch für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie für Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger, die selbst nicht geimpft werden können.



Die genannten Personengruppen können über die Terminbuchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigungen einen Impftermin in einem Impfzentrum buchen. Die Terminbuchung ist nach Ministeriumsangaben online möglich über www.116117.de sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 116 117. Zusätzlich können auch die jeweils für die Landesteile eingerichteten Rufnummer für Impftermine genutzt werden. Das sind die (0800) 116 117 02 für Westfalen-Lippe und die (0800) 116 117 01 für das Rheinland.

Nach Ministeriumsangaben kommt für diese Personengruppen der Impfstoff von Biontech oder von Moderna zum Einsatz. Eine Wahl ist aber nicht möglich. Die Personen benötigen einen Nachweis der Impfberechtigung bei den Berufsgruppen über eine Arbeitgeberbescheinigung. Sie muss zum Impftermin mitgebracht werden. Gerade Pendlern dürfte die Aufhebung des Arbeitsstättenprinzip das Impfen erleichtern: Der Arbeitsort spielt bei der Wahl des Impfzentrums keine Rolle.

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hält sich anders als manch anderes Bundesland an die vorgegebene Impfreihenfolge, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont. Allerdings gilt das nur eingeschränkt. In einigen der 32 Impfzentren ist die Gruppe 3 schon dran, während in anderen noch nicht einmal alle aus Gruppe 2 einen konkreten Termin haben. Vorgezogen wurden zudem die rund 20.000 Lehrer an weiterführenden Schulen, die eigentlich zur Gruppe 3 gehören.

Bis spätestens Ende Mai sollen aber alle 70 bis 79 Jahre alten Menschen aus Gruppe 2 ihren ersten Piks bekommen haben. Die rund 140.000 Menschen aus dieser Gruppe, die eine Vorerkrankung haben oder als Kontaktpersonen von Schwangeren oder Pflegebedürftigen registriert sind, sollen ebenfalls größtenteils im Mai geimpft sein, zumindest aber bis Ende Mai wissen, wann ihr Termin sein wird.

Bis wann alle über 60 aus Gruppe 3 einen Termin haben, die sich schon seit 7. April und damit als Erste aus Gruppe 3 registrieren konnten, ist offen.

Saarland

Im Saarland hängt beim Impfen viel vom Zufallsgenerator ab. Denn in regelmäßigen Abständen bestimmt er die Reihenfolge von Terminen, die auf einer Impfliste eingegangen sind. Daher spielt es auch keine Rolle, ob man sich bei der Öffnung einer Liste oder einer neuen Priorität schnell oder entspannt anmeldet. Fix dagegen sollte man sein, wenn man in den Genuss von Last-Minute-Terminen kommen möchte. Diese sind über eine Nachrücker-Börse zu bekommen, für Termine, die kurzfristig abgesagt worden sind.

Eines der vier Impfzentren wird von der Bundeswehr auf dem Gelände einer Kaserne in Lebach betrieben. Das Besondere: Es ist rund um die Uhr in Betrieb - auch nachts wird geimpft. In den Impfzentren wird nur noch der Impfstoff von Biontech und Moderna gegeben, Astrazeneca ist den Arztpraxen vorbehalten - auch, weil es einen höheren Beratungsbedarf gebe, heißt es vom Gesundheitsministerium.

Sachsen

Seit dem 21. April ist in Sachsen die Priorisierungsgruppe 3 vollständig an der Reihe. Einen Impftermin bekommen also unter anderem über 60-Jährige, Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Corona-Krankheitsverlauf besteht und/oder Menschen, die im Lebensmitteleinzelhandel, in Schulen (auch allgemein- oder berufsbildend) oder in medizinischen Einrichtungen mit niedrigem Expositionsrisiko tätig sind.

Auch jeweils zwei Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen (gemäß Priorisierungsgruppe 1 und 2) sind zur Impfung berechtigt. In Arztpraxen ist außerdem die Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca komplett aufgehoben: Nach einer Aufklärung durch den Arzt können sich also auch Menschen unter 60 Jahren für eine Impfung damit entscheiden, ohne einer Priorisierungsgruppe anzugehören.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt bekommen aktuell Personen mit der Priorität 3 bereits teilweise ein Impfangebot. Dies hängt davon ab, ob regional allen durch die Gruppen 1 und 2 berechtigten Personen ein Impfangebot gemacht werden konnte. Werden die für diese Personen freigeschalteten Termine nicht mehr in ausreichender Menge gebucht, können sich auch Gruppe-3-Berechtigte anmelden.

Dabei werden Personen über 60 sowie solche mit erhöhtem Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf vorrangig berücksichtigt. Auch zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung untergebrachten pflegebedürftigen Person fallen in die Gruppe 3. Weiterhin sollen auch Menschen im aktiven Dienst der Feuerwehr bei der Impfung berücksichtigt werden.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat die Corona-Schutzimpfungen in der Prioritätsgruppe 3 begonnen. Termine können online gebucht werden. Nach Angaben von Gesundheitsminister Heiner Garg bekommen die Hausärzte immer mehr Gewicht beim Impfen. Die Chance auf einen Impftermin beim eigenen Hausarzt sei darum auch deutlich höher als im Impfzentrum, betonte Garg. Dass es trotzdem noch nicht so viele Termine wie Anfragen gebe, liege nicht an den Ärzten oder Praxismitarbeitern: "Wir haben aber nach wie vor nicht genug Impfstoff, um sofort allen Menschen einer Priorisierungsgruppe eine Impfung anzubieten."

Thüringen

Seit dem 4. Mai ist in Thüringen auch die Priorisierungsgruppe 3 geöffnet. Damit sind alle über 60-Jährigen und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen impfberechtigt, ebenso wie diverse Berufsgruppen. Zu diesen zählen zum Beispiel Beschäftigte des Lebensmitteleinzelhandels, der Energieversorgung, der Wasserversorgung und der Ernährungswirtschaft. Seit dem genannten Datum wurden für die Gruppe 3 insgesamt 125.000 Termine für den Zeitraum ab dem 12. Mai im Portal www.impfen-thueringen.de freigeschaltet. Impfberechtigte Personen können sich außerdem für Termine bei ihren Hausarztpraxen melden.

Für Astrazeneca gilt: Die Priorisierung ist vollständig aufgehoben. Demnach können sich auch unter 60-Jährige jetzt beim Hausarzt nach vorangegangener Beratung mit dem Impfstoff impfen lassen. Laut der Info-Website von Thüringen strebt Gesundheitsministerin Werner bis Ende Mai die Versorgung von 40 Prozent der Thüringer mit der Erstimpfung an. Zudem hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die grundsätzliche Aufhebung der Impfpriorisierung in seinem Bundesland angekündigt. "In dem Moment, wo in den Hausarztpraxen ausreichend Impfmaterial da ist, kann der Hausarzt das entscheiden", sagt der Linken-Politiker im ZDF. Schon jetzt gebe es Hausärzte, die in der Entscheidung freier sind, so Ramelow.