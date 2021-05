Suchen, informieren, vergleichen und entscheiden - Portale im Internet sind heutzutage ein wichtiger Ratgeber und Problemlöser in vielen Lebensbereichen. Eine große Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntv hat gezeigt, welche Anbieter in der Gunst der Verbraucher ganz oben stehen.

Der Award "Deutschlands Beste Online-Portale" geht alljährlich an die beliebtesten Portale der Verbraucher. Auf Basis von über 44.000 Kundenmeinungen wurden dieses Jahr die besten Online-Portale ermittelt. Die Preisträger werden heute mit dem Award ausgezeichnet.

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung wurde die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie der Internetauftritt untersucht.

Kundenservice, Benutzerfreundlichkeit und Qualität gefragt

Es flossen zahlreiche Unterkriterien in das Gesamtergebnis ein, wie etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Benutzerfreundlichkeit der Portalseiten.

Auch viele Spezialisten unter den Preisträgern

Zudem floss in das Gesamtergebnis die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden ein. Bewertet wurden insgesamt 647 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 463 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80 Kundenmeinungen eingingen. Bewertet wurden insgesamt 647 Unternehmen. Zu den Top-Anbietern zählen aus Kundensicht unter anderem Check24, Immobilienscout24, Indeed, Jameda, Lotto.de und Mobile.de.

"Preisträger sind auch viele Spezialisten, die noch keinen so hohen Bekanntheitsgrad haben, aber bei den aktiven Nutzern eine sehr hohe Wertschätzung genießen", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität. So sichern sich neben vielen bekannten Namen auch Anbieter wie das Fahrradleasing-Portal Businessbike, das Pflege-Informationsportal Pflegelotse oder das Tankkosten-Portal Clever-tanken.de die Auszeichnung.