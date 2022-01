Novak Djokovic darf wieder auf den Tennisplatz. Nachdem er vor einem Gericht in Melbourne einen Teilsieg erstritten hat, beginnt der Serbe mit den Vorbereitungen auf die Australian Open. Ob er teilnehmen kann, ist weiter unklar. Seine Familie feiert unterdessen den größten Sieg in Djokovics Karriere.

Novak Djokovic steht wieder auf dem Tennisplatz. Der serbische Ausnahmespieler meldete sich wenige Stunden nach seinem Sieg im juristischen Tauziehen in den sozialen Medien mit einem Bild, das ihn auf dem Court zeigt. Seine Familie erhob unterdessen schwere Vorwürfe gegen den australischen Staat. Doch noch ist unklar, ob Djokovic tatsächlich an den Australian Open teilnehmen darf.

"Ich bin glücklich und dankbar, dass der Richter die Annullierung meines Visums zurückgenommen hat. Ungeachtet dessen, was passiert ist, möchte ich bleiben und versuchen, an den Australien Open teilzunehmen", schrieb der gerade aus dem Abschiebehotel freigekommene Tennisspieler. "Das ist es, worauf ich mich weiterhin konzentriere. Ich bin hierher geflogen, um bei einer der wichtigsten Veranstaltungen, die wir haben, vor den tollen Fans zu spielen."

Doch ob es dazu kommen wird, ist weiterhin offen. Der australische Einwanderungsminister, Alex Hawke, kann von seiner "persönlichen Befugnis zur Annullierung" des Visums Gebrauch machen. Eine Entscheidung darüber könnte am Dienstag fallen. "Der Minister prüft derzeit die Angelegenheit und das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen", sagte ein Sprecher des Ministers. Auch gegen diese Entscheidung könnte Djokovic Einspruch einlegen. In der ersten Verhandlung hatten Djokovics Anwälte dem australischen Staat formale Fehler bei der Annullierung des Visums nachweisen können. So habe der Tennisspieler nicht genug Zeit bekommen und er hatte auch keinen Anwalt konsultieren können.

Novak Djokovic ist ungeimpft. Das sagte er den australischen Einwanderungsbehörden bei seinem zuerst missglückten Versuch, ins Land zu gelangen. Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung für kürzlich mit dem Coronavirus infizierte hatte er sich auf den Weg nach Australien gemacht. Angeblich sei er am 16. Dezember 2021 positiv getestet worden.

Doch auch dieses Testergebnis wirft weitere Fragen auf: In den folgenden Tagen hatte er sich nicht isoliert, sondern vielmehr mehrfach ohne Maske auf öffentlichen Veranstaltungen präsentiert. Ein weiterer Test am 22. Dezember sei dann negativ gewesen. Sollte Australien Djokovic erneut sein Visum entziehen und der Tennisspieler Einspruch dagegen einlegen, würde es bei einer weiteren Gerichtsverhandlung womöglich auch um diesen Test gehen.

"Wir wussten nicht, ob er gegessen hat"

Unterdessen zeigte sich auch Djokovics Familie in der Öffentlichkeit. Auf einer Pressekonferenz in Belgrad in einer gut besuchten Räumlichkeit setzen sich Vater, Mutter, Bruder und Onkel an einen Tisch, auf dem einige Pokale, eine Büste des Tennissuperstars und ein religiöses Bild drapiert waren. Die Familie zeigte sich erfreut über den Gerichtsentscheid in Melbourne.

"Wir sind hier, um Novaks Sieg zu feiern", sagte sein Vater Srdjan unter dem Applaus der anwesenden Journalisten. Am Ende habe "die Justiz, hat die Rechtsstaatlichkeit gewonnen". Der Vater und der Rest der Familie erhoben schwere Anschuldigungen gegen den australischen Staat. Mutter Dijana verglich die Behandlung ihres Sohns mit "Folter" und sagte im Anschluss: "Es gab Momente, da hatte er nicht einmal mehr sein Handy. Wir wussten nicht, was passiert. Wir wussten nicht, ob es ihm gut geht, ob er gegessen hat."

Mehrere Familienmitglieder bezeichneten das Gerichtsurteil als den größten Sieg in der Karriere der Nummer eins der Welt. "Novak ist frei", sagte sein Bruder Djordje. "Er ging nach Australien, um Tennis zu spielen und die Australian Open zu gewinnen, und sich den Rekord zu holen, den er so lange schon jagt." Wie auch Rafael Nadal und Roger Federer hat der Serbe 20 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Er will alleiniger Rekordhalter werden. Die Pressekonferenz wurde von Djokovics Bruder Djordje nach kritischen Nachfragen zum positiven PCR-Test und den anschließenden öffentlichen Auftritten abgebrochen. Sie endete damit, dass sich die Familie in die Arme nahm und gemeinsam ein patriotisches Lied sang: "Ich komme aus Serbien und werde es nie verlassen." Die Familie hatte die Gerichtsverhandlungen in Belgrad gemeinsam mit dem britischen Rechtsaußen Nigel Farage verfolgt.