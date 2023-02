Bach will Russen und Belarussen bei den Olympischen Spielen sehen.

Das Bemühen um russische und belarussische Sportler vonseiten des IOC missfällt nicht nur der Ukraine. Auch die Europäische Union übt nun scharfe Kritik an der Forderung von IOC-Präsident Thomas Bach. Die Teilnahme von Aktiven aus beiden Ländern laufe "der facettenreichen Isolation" zuwider.

Die Europäische Union (EU) hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) dafür verurteilt, Wege für russische und belarussische Athleten zu erkunden, um an den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris teilzunehmen. Eine entsprechende Resolution wurde mit 444 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 37 Enthaltungen angenommen. Dies berichtet der Branchendienst insidethegames.biz.

In dem Antrag wurde festgehalten, dass eine Teilnahme von Aktiven aus den beiden Ländern, ob neutral oder nicht, "der facettenreichen Isolation dieser Länder zuwiderläuft und von beiden Regimes für Propagandazwecke benutzt wird". Die Resolution markiert den bevorstehenden einjährigen Jahrestag des Krieges, der mit der Invasion Russlands am 24. Februar 2022 begann. Die 27 Mitgliedstaaten werden aufgefordert, das IOC unter Druck zu setzen, seine Entscheidung, die als "eine Peinlichkeit für die internationale Welt des Sports" bezeichnet wurde, rückgängig zu machen.

"Die Heuchelei ist erbärmlich"

Auf seiner Deutschland-Reise Ende Januar hatte Präsident Thomas Bach die IOC-Pläne verteidigt und dabei mit den Menschenrechtsanforderungen der Olympischen Charta wie auch der Vereinten Nationen argumentiert. Athleten "aufgrund ihres Passes auszuschließen", verstoße gegen die Prinzipien. Bach stützte sich dabei auf eine "überwiegende Mehrheit", die er in der Olympischen Bewegung nach "Konsultationsgesprächen" ausgemacht habe. Ende Februar 2022 hatte das IOC den internationalen Verbänden empfohlen, Sportler aus Russland und Belarus von Wettkämpfen auszuschließen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba kritisierte das IOC und Thomas Bach persönlich erneut für diesen Kurswechsel. "Die Heuchelei des IOC-Präsidenten und des Komitees ist einfach erbärmlich", sagte Kuleba. "Ein Land, das eine Aggression begeht, die von der großen Mehrheit der UN-Generalversammlung verurteilt wurde, verliert das Recht, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das gilt auch für alle Athleten", so Kuleba.

Zuvor hatte Ex-Boxer Wladimir Klitschko Bach in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" scharf kritisiert. Dieser "vertritt leider nicht die olympischen Werte, sondern den Aggressor. Er unterstützt die Propaganda", so Klitschko. "Es kann nicht sein, dass der freien Welt immer wieder erzählt wird: 'Aber was haben die Sportler damit zu tun?' Es hat alles miteinander zu tun. Sport hat mit dem Krieg wahnsinnig viel zu tun", sagte Klitschko.