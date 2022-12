Die US-Basketballerin Brittney Griner kommt durch einen Gefangenenaustausch aus dem russischen Straflager frei. Sie wird Berichten zufolge gegen den berüchtigten Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht.

Die USA und Russland haben sich auf den Austausch von Gefangenen geeinigt. US-Basketballstar Brittney Griner kommt dadurch nach ihrer Verurteilung wegen illegalen Drogenbesitzes und versuchtem Schmuggel aus einem russischen Straflager frei, im Gegenzug soll Medienberichten zufolge der 2012 Vereinigten Staaten zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilte Waffenhändler Viktor Bout ebenfalls freikommen. US-Präsident Joe Biden twitterte dazu: "Ich habe vor wenigen Momenten mit Brittney Griner gesprochen. Sie ist in Sicherheit. Sie sitzt in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause." Das russische Außenministerium teilte mit, der Austausch habe auf dem Flughafen in Abu Dhabi stattgefunden.

Griner war im Februar dieses Jahres wenige Tage vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf einem Moskauer Flughafen wegen des Besitzes von Cannabisöl verhaftet und im August zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zuletzt hatte Moskau die zweifache Basketball-Olympiasiegerin in eine Strafkolonie verlegt, die Berichten zufolge wegen ihrer rauen Bedingungen und mangelhaften hygienischen Zustände berüchtigt sind. Griner spielte bereits seit 2015 in Russland bei UMMC Jekaterinburg, Serienmeister des Landes und mit der 32-Jährigen im Kader seitdem vierfacher Gewinner der Euroleague, des höchsten Klubwettbewerbs in Europa. In den USA ist die Centerspielerin bei Phoenix Mercury in der WNBA aktiv und gehört zu den dominierenden Figuren ihres Sports.

Bout wird wegen seiner Verwicklung in Waffengeschäfte als "Händler des Todes" bezeichnet, weil er nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit Kriegswaffen dealte und diese etwa an Kriegsherren verkaufte. Medienberichten zufolge belieferte er unter anderem Bürgerkriegsparteien in afrikanischen Staaten, auch Taliban und Al-Qaida sollen zu den Abnehmern gehört haben. Im März 2008 war Bout mithilfe von US-Behörden in Thailand verhaftet und 2010 schließlich in die USA ausgeliefert worden. Nachdem er dort in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden war, wurde 2012 das Urteil von 25 Jahren Haft sowie einer Geldstrafe in Höhe von 15 Millionen US-Dollar verkündet.

Der Kreml bemüht sich seit längerem um die Freilassung Bouts, im Sommer wurde öffentlich, dass sich die US-Regierung offen für Gespräche über einen Austausch zeige. Die Inhaftierung Griners wegen 0,5 Gramm Haschisch-Öl, das sich in Vape-Kartuschen für E-Zigaretten befand, wurde weithin als unrechtmäßig eingestuft, wie etwa das US-Außenministerium kurz danach festhielt. Im Juli hatte sie einen Brief an Präsident Biden geschrieben, in dem sie um Unterstützung bat. Zu seinem "Sie ist frei"-Tweet stellte Biden nun zwei Bilder, die ihn Griners Ehefrau Cherelle im Oval Office zeigen.