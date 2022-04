Charles Leclerc fährt in Melbourne ungefährdet zum Sieg. In der Formel 1 ist Ferrari plötzlich wieder dominant - auch, weil andere schwächeln. Die internationale Presse feiert den Monegassen sowie die Scuderia und sieht Verstappen als großen Verlierer.

Großbritannien

"The Sun": "Zauberer von Oz. Charles Leclerc besiegelt den Sieg beim Großen Preis von Australien."

"The Guardian": "Gebieterisch, unantastbar, Ferraris Charles Leclerc siegte beim Großen Preis von Australien mit einer fast unbekümmerten Gelassenheit. Ferrari hat das Auto geliefert und Leclerc bewies in Melbourne eindeutig das sichere Händchen eines angehenden Champions."

"Independent": "Wenn er (Leclerc, Anm.d.Red.) die sensationelle Form, die er in dieser Saison bisher an den Tag gelegt hat, auf Dauer beibehalten kann, dann könnte sein herausragendes Flair von Unbekümmertheit die Formel 1 auf absehbare Zeit bestimmen."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Ein weiteres unglückliches Rennen für Max Verstappen."

"Corriere della Sera": "Totale Dominanz von Ferrari in Melbourne, der Monegasse zunehmend Anführer der Weltmeisterschaft."

"La Repubblica": "Zweiter Sieg in drei Rennen für Charles Leclerc, zweiter Ausfall für Max Verstappen. Melbourne war wunderschön und unbarmherzig für die beiden Titelkandidaten. Der Monegasse dominierte das Rennen - von seiner stratosphärischen Pole zum Rennsieg."

Spanien

"Marca": "Leclerc unaufhaltsam (...)."

"AS": "Schlimmer geht es nicht, außer Leclerc (...) Überwältigender Sieg für Ferrari."

"Mundo Deportivo": "Leclerc der Größte, Verstappen versinkt."

Frankreich

"L'Équipe": "Leclerc und Ferrari, das ist solide."

"Le Figaro": "Ein unantastbarer Leclerc gewinnt in Australien, Verstappen verliert in großem Stil."

Schweiz

"Blick": "Verstappen wieder out - Leclerc baut WM-Führung aus!"

Österreich

"Kronen-Zeitung": "Charles Leclerc hat seinen zweiten Saisonsieg in der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft gefeiert. Nach dem Auftaktsieg in Bahrain gewann der Ferrari-Pilot am Sonntag auch den dritten WM-Lauf in Australien. Im Albert Park Circuit in Melbourne feierte der Monegasse einen souveränen Start-Ziel-Sieg samt schnellster Runde, profitierte dabei aber auch vom Ausfall von Max Verstappen im Red Bull."