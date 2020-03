Laut Berichten der BBC und mehrerer Formel-1-Reporter wird der Saisonauftakt der Formel 1 wegen des Coronavirus verschoben. Das für Sonntag geplante Rennen in Australien fällt aus. Offizielle Bestätigungen der Formel 1 und des Weltverbandes Fia stehen noch aus.

Der Formel-1-Auftakt in Melbourne wird der BBC zufolge wegen des Coronavirus verschoben. Das berichtete der britische Fernsehsender am Donnerstag unter Berufung auf zwei hochrangige Funktionäre aus der Rennserie. Demnach findet der erste Grand Prix des Jahres in Australien am Sonntag (6.10 Uhr/RTL und im Liveticker bei ntv.de) nun doch nicht wie geplant statt und soll kurzfristig verlegt werden. Kurz zuvor hatte es den ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 gegeben und das betroffene McLaren-Team seinen Rückzug für das Rennen bekannt gegeben.

Wie "Autosport" berichtet, habe es Gespräche zwischen dem Weltverband Fia und den Formel-1-Teams gegeben. Dabei sollen die Rennställe sich gegen eine Fortführung des ersten Rennwochenendes der 71. F1-Saison ausgesprochen haben. Ein erstes Treffen habe zwar noch ergeben, wie geplant fortzufahren, bei einer weiteren Zusammenkunft aber trugen laut BBC auch "führende Fahrer" nachdrücklich ihre Bedenken vor. Gegen zwei Uhr in der Nacht australischer Zeit sei dann die Entscheidung gefallen, das Rennen abzusagen. Eine offizielle Bestätigung durch die Fia oder die Formel 1 stehen allerdings noch aus.

Auslöser ist offenbar der positive Coronavirus-Test bei einem Mitglied des McLaren-Teams. Der betroffene Mechaniker "wurde getestet und hat sich vom Rest des Teams isoliert, als die Symptome begonnen haben", schrieb McLaren, nachdem das Ergebnis der Probe vorlag. Danach hatte der Rennstall seinen Verzicht mitgeteilt - und es schien ohnehin kaum denkbar, dass die Formel 1 mit nur neun der zehn gemeldeten Teams an den Start gehen könnte. Weltmeister Lewis Hamilton hatte bereits vor dem Test kritisiert, dass die Rennserie trotz der fortschreitenden Ausbreitung des Virus weiterhin die Durchführung des Rennens im Albert Park plante.

Die Formel 1 musste wegen der Pandemie bereits das für den 19. April in China geplante Rennen verschieben. Der Grand Prix von Bahrain am 22. März wird im besten Fall und aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen ausgetragen. Die anschließend angesetzte Vietnam-Premiere in Hanoi am 5. April steht außerdem auf der Kippe. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 in diesem Jahr frühestens am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden in die Saison startet. McLaren um seinen deutschen Teamchef Andreas Seidl hatte am Donnerstag den positiven Test bei einem seiner Mitarbeiter öffentlich gemacht.