Nach nur eineinhalb Jahren wird Niko Kovac bei der AS Monaco entlassen. Trotz Millionen-Investitionen bleibt der ehemalige Bayern-Trainer hinter den Erwartungen zurück, sein Team liegt in der Tabelle zuletzt 17 Punkte hinter Branchenprimus PSG.

Die Champions League verpasst, in der Tabelle 17 Punkte hinter PSG: Der französische Fußball-Erstligist AS Monaco hat Trainer Nico Kovac nach frustrierenden Monaten entlassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf klubnahe Quellen. Trotz Millionen-Investitionen war der ehemalige Bayern-Coach am Mittelmeer hinter den Erwartungen zurückgeblieben und wurde wie schon im November 2020 in München ein Opfer der Erfolglosigkeit.

Der Vertrag des Kroaten lief noch bis 2023, eigentlich hatte Kovac viel vor. Sein Ziel sei es "Monaco wieder an die Spitze der Ligue 1 zu bringen. Wir wollen hier das Maximum dessen erreichen, was möglich ist", hatte Kovac noch im Juli 2020 bei seiner Vorstellung gesagt. Im ersten Jahr reichte es immerhin zu Rang drei, in den Play-offs zur Champions League scheiterte Monaco aber an Schachtjor Donezk. Aktuell liegt der französische Meister von 2017 nur noch auf Rang sechs.

Vor allem Dmitri Rybolowlew, der schwerreiche Klubchef aus Russland, soll nach einem Bericht der Zeitung "L'Équipe" zuletzt mit dem 50 Jahre alten Kovac gehadert haben. Der prominent verstärkte Kader, zu dem auch Kevin Volland, Alexander Nübel und U21-Europameister Ismail Jakobs gehören, blieb für seinen Geschmack zu oft hinter den Erwartungen zurück.

Zuletzt war es allerdings mit drei Siegen aus vier Spielen wieder aufwärts gegangen, die Niederlage im Topspiel bei Paris St. Germain (0:2) war die einzige in den vergangenen sieben Ligaspielen. Auch in der Europa League steht Monaco im Achtelfinale. Doch offenbar stimmte es auch in der Kabine nicht mehr. Zuletzt soll es Spannungen zwischen dem gebürtigen Berliner und der Mannschaft gegeben haben, nicht zuletzt mit Kapitän und Stürmerstar Wissam Ben Yedder.

Damit ereilte Kovac dasselbe Schicksal wie in München. Dort hatte er Jupp Heynckes zur Saison 2018/19 als stolzer DFB-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt beerbt. In seinem ersten Jahr holte er das Double. Nach einem enttäuschenden Start in die Folgesaison und der 1:5-Niederlage bei seinem früheren Arbeitgeber Frankfurt war Kovac in München Anfang November 2019 entlassen und durch Hansi Flick ersetzt worden.