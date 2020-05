Am Wochenende ist die Fußball-Bundesliga zurück. Die DFL bereitet sich aber dennoch auf die Situation eines möglichen Saisonabbruchs vor und hat nun den Vereinen wohl mitgeteilt, dass es in dem Fall einen Meister und zwei Absteiger geben würde. Die Klubs müssten aber noch zustimmen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich offenbar auf ein Worst-Case-Szenario festgelegt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird der Ligaverband den Klubs der 1. und 2. Bundesliga am Donnerstag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung mitteilen, dass es auch im Falle des Saisonabbruchs einen Meister und zwei Absteiger geben wird. Die DFL war auf SID-Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zwei Tage vor der geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga will die DFL die 36 Vereine auf der Mitgliederversammlung noch einmal detailliert auf den Notbetrieb in den leeren Stadien einschwören. Bei der Video-Konferenz steht unter anderem die Verankerung des Konzepts der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" als Anhang in die Spielordnung auf der Agenda. Zudem soll über die Erhöhung des Auswechselkontingents auf fünf Spieler entschieden werden. Die Regelhüter des International Football Association Boards und der Weltverband Fifa hatten den Weg für eine Änderung in der Corona-Krise unlängst frei gemacht.

Laut "Bild" werden den Vertretern der 36 Klubs in getrennten Verfahren zwei Papiere vorgelegt. Ziel soll sein, in beiden Ligen breite Zustimmung und juristische Verbindlichkeit zu erreichen, ehe die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison nach mehr als zwei Monaten Pause am Samstag fortgesetzt wird.

Bayern Meister, Werder und Paderborn Absteiger?

Papier eins sieht vor, dass die Spielzeit 2019/20 bis zum 30. Juni, notfalls aber auch noch im Juli, abgeschlossen werden soll und kann. So solle vermieden werden, dass einzelne Vereine wegen am 30. Juni auslaufender Verträge Protest gegen spätere Spiele einlegen.

Im zweiten Papier gehe es darum, dass bei einem Abbruch der Bundesliga- und Zweitliga-Saison aus rechtlichen Gründen, etwa wegen den Spielbetrieb einschränkender Quarantäne-Maßnahmen oder des Verbots von Kontaktsportarten die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Tabelle der 1. bzw. 2. Bundesliga gewertet wird. Auf diese Weise solle vermieden werden, dass ein abgeschlagener Verein einen Saisonabbruch provoziert.

Nach dem jetzigen Stand des Tableaus würde der FC Bayern München zum Meister gekürt. Borussia Dortmund (vier Punkte hinter dem Rekordmeister), RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach wären für die Champions League qualifiziert. Absteiger wären Werder Bremen und der SC Paderborn. Bremen hat allerdings noch ein Spiel weniger als die auf Platz 16 liegende Fortuna aus Düsseldorf. Ob bei einem Abbruch der Saison alle Teams die gleiche Anzahl an Partien absolviert haben muss, geht aus dem Bericht nicht hervor.