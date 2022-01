Nach den vier Coronafällen vom Neujahrstag muss der Rekordmeister vor dem Start zur Rückrundenvorbereitung schlechte Nachrichten verkünden. Die beiden Franzosen Lucas Hernández und Tanguy Nianzou werden positiv getestet. Drei weitere Spieler könnten hinzukommen. Der Rückrundenstart ist gefährdet.

Corona-Chaos beim FC Bayern München. Zwar kehrte Joshua Kimmich nach 47 Tagen Abwesenheit auf den Trainingsplatz zurück, doch die PCR-Tests vor dem Start ins neue Jahr brachten dem Rekordmeister zwei weitere positive Tests. Die beiden französischen Verteidiger Lucas Hernández und Tanguy Nianzou werden beim Rückrundenauftakt des Bundesliga-Tabellenführers gegen Borussia Mönchengladbach ausfallen.

"Zwei weitere Spieler des FC Bayern wurden positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich nun in häuslicher Isolation. Dies sind Lucas Hernández (auf den Malediven) und Tanguy Nianzou. Beiden geht es gut", hieß es in einer Mitteilung der Bayern am späten Nachmittag. Doch es könnte noch schlimmer kommen. "Bei Leroy Sané, Josip Stanišić und Dayot Upamecano ist die Diagnostik noch nicht abgeschlossen", teilte der Verein weiter mit.

Ausgedünnter Kader

Bereits am Sonntag hatten die Bayern von insgesamt fünf positiven Tests berichtet. Darunter befinden sich Kapitän Manuel Neuer, Flügelspieler Kingsley Coman, der Mittelfeldarbeiter Corentin Tolisso und der englische Außenverteidiger Omar Richards. Dazu vermeldeten die Bayern noch einen positiven Test bei Co-Trainer Dino Toppmöller. Wie auch Hernández hatte sich Neuer auf den Malediven infiziert, während es Coman in Dubai und Tolisso in Frankreich erwischte.

Für Bayern wird die Personaldecke immer dünner. Mit Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr befinden sich zwei Spieler beim Afrika Cup. Für Rückkehrer Joshua Kimmich könnte das Spiel am Freitag nach seinen langwierigen Corona-Problemen noch zu früh kommen, ebenso wie für Leon Goretzka und Serge Gnabry. Beide trainierten am Montag nur individuell. Mit Michael Cuisance gaben die Bayern einen weiteren Spieler ab. Der Franzose wurde zum FC Venedig transferiert.

Sogar das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gerät so in Gefahr. Laut der DFL-Spielordnung müssen Trainer Julian Nagelsmann "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung stehen, darunter müssen sich "mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart" befinden. Diese Bedingung können die Bayern aktuell noch erfüllen.