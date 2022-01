Vier Bayern-Stars bringen Corona mit aus der Winterpause. Unter ihnen befindet sich auch der Kapitän Manuel Neuer, der die Zeit zwischen den Jahren für einen Besuch auf den Malediven genutzt hat. Neben ihm trifft es drei weitere Spieler und Co-Trainer Toppmöller. Der Trainingsauftakt verschiebt sich.

Corona und kein Ende. Das neue Jahr beginnt auch für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München mit schlechten Nachrichten. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga vermeldete am Tag vor dem ursprünglich geplanten Trainingsauftakt am 2. Januar gleich fünf positive Corona-Tests. Aufgrund der veränderten Pandemielage und des daran angepassten Test- und Hygienekonzepts hat Bayern diesen nun auf den 3. Januar verlegt.

Bereits vor den für den Morgen des kommenden Montags geplanten PCR-Tests für alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder mussten die Bayern neue Corona-Fälle vermelden. Nach ihren Weihnachtsurlauben wurden Nationaltorhüter Manuel Neuer, Flügelspieler Kingsley Coman, Mittfeldspieler Corentin Tolisso, der Außenverteidiger Omar Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller positiv auf das Coronavirus getestet.

Alle betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Es gehe ihnen gut, erklärte der Verein in einem kurzen Statement, in dem auch die Urlaubsorte einiger Spieler angeben wurden. So verbrachte Keeper Neuer seinen Weihnachtsurlaub auf den Malediven, Coman urlaubte im Fußballer-Winterparadies Dubai und Tolisso in seiner Heimat Frankreich. "Ich werde die kommenden Tage in Quarantäne verbringen, denn ich bin positiv auf Corona getestet worden. Danke für alle Genesungswünsche! Mir geht es soweit ganz gut, ich habe zum Glück nur leichte Symptome", schrieb Neuer bei Instagram und ergänzte: "Passt auf euch auf und bleibt gesund!"

Die Bayern ahnten es

Am vergangenen Donnerstag hatten die Bayern aufgrund des Auftretens der Omikron-Variante bereits neue Corona-Regeln an der Säbener Straße verkündet. Wie der Verein mitteilte, betreffen diese beispielsweise "die Beachtung von Abstandsregeln, das Tragen von Masken oder auch eine Kontaktreduzierung im Umfeld von Trainingseinheiten und Spielen". Zudem seien "in der Winterpause vor allem Auffrischungsimpfungen als zentrale Maßnahme zum Schutz vor Corona-Infektionen oder schweren Verläufen einer Corona-Infektion durchgeführt" worden.

Mannschaftsarzt und Bayern-Kardiologe Roland Schmidt sagte: "Alle Spieler, Trainer, sowie Staff-Mitglieder, bei denen dies bereits möglich war, haben die Booster-Impfung erhalten. Die Übrigen haben den Genesenen-Status oder sind geimpft." Die Münchner starten am Sonntag ihre Rückrundenvorbereitung. Seinen Bundesliga-Neustart nach der kurzen Winterpause bestreitet der deutsche Fußball-Rekordmeister gegen Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena am 7. Januar.

Bei den Münchnern hatte es im letzten Jahr viel Aufregung um ungeimpfte Stars gegeben. Im Mittelpunkt stand der ungeimpfte Nationalspieler Joshua Kimmich, der nach seiner Corona-Infektion einige Wochen pausieren musste. In den Monaten zuvor waren beim FC Bayern etliche weitere Profis und auch Trainer Julian Nagelsmann positiv getestet worden.