"Wahnsinn" in der Europa League "Eintracht muss Geilheit gegen Barça zeigen"

In überragender Form derzeit: Eintracht-Rückhalt und Nationaltorwart Kevin Trapp.

"Meilenstein", "Jahrhundertspiel", "Wahnsinn": Eintracht Frankfurt spielt im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona (21 Uhr bei RTL und im ntv.de-Liveticker). Ob die SGE eine Chance hat, auf was es gegen das Starensemble aus Katalonien ankommt und welche Spieler im Mittelpunkt stehen, verrät Eintracht-Legende Karl-Heinz "Charly" Körbel ntv.de im Interview.

ntv.de: Herr Körbel, Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona - gibt es ein größeres Spiel für den Traditionsverein vom Main?

Karl-Heinz "Charly" Körbel: Es ist auf alle Fälle ein Jahrhundertspiel! Eine Partie, die auf die gleiche Stufe gehört wie das 1960er-Landesmeister-Pokalfinale der Eintracht gegen Real Madrid. Das war eine Riesennummer damals, ein Meilenstein in der SGE-Historie.

Rekordspieler der Bundesliga und Uefa-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt: Karl-Heinz "Charly" Körbel. (Foto: picture alliance / dpa)

Aber es gibt ja auch noch den UEFA-Cup-Sieg der Eintracht 1980 mit Ihnen …

Ja, auch das war ein Meilenstein, auch wenn es "nur" gegen Borussia Mönchengladbach und damit einen Bundesligisten ging. Auch der letzte Pokalsieg gegen die Bayern 2018 war ein Highlight für den Verein. Aber was gerade jetzt los ist, in der Stadt, der Region, bei den Fans, ist schon der helle Wahnsinn. Die Menschen drehen völlig durch: Ich habe binnen kurzer Zeit mehr als 5000 Ticketanfragen bekommen, teilweise von Leuten, von denen ich 20, 30 Jahre nichts mehr gehört habe (lacht).

Das klingt nach einem besonderen Spiel für den Verein.

Absolut! Egal, ob nun Jahrhundertspiel, Meilenstein, Highlight: In den vergangenen Jahren hat die Eintracht gezeigt, dass mit den ganz großen Namen mithalten kann: Lazio Rom, Inter Mailand, Benfica Lissabon, Olympique Marseille, FC Chelsea - und nun heißt der Gegner FC Barcelona. Die für mich größte Nummer im Fußball, von der Eintracht einmal abgesehen. Dieses Aufeinandertreffen gibt auch der SGE einen neuen Stellenwert.

Diese Möglichkeit hat sich die Eintracht hart erarbeitet …

Richtig, und zwar über die letzten Jahre in der Europa League hinweg. Der Verein war geil auf diese internationalen Spiele, die Fans erst recht. Egal, wer kam, das Stadion war immer ausverkauft. Und zu den Auswärtspartien pilgerten zum Teil mehr als 10.000 Eintracht-Fans. Sie haben diesen Wettbewerb zu ihrem gemacht. Verein und Fans waren immer stolz, in der Europa League spielen zu dürfen, während andere Vereine darin nur ein lästiges Übel sahen. Die Eintracht hat dem Wettbewerb ihren Stempel aufgedrückt. Und nun auf Barcelona zu treffen, ist da die logische Konsequenz. Das Frankfurter Europa-League-Märchen geht weiter und Barça ist das i-Tüpfelchen.

Eine Konsequenz, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt? Ein Finale gegen Barça wäre doch noch schöner gewesen.

Charly Körbel Karl-Heinz "Charly" Körbel spielte von 1972 bis 1991 für Eintracht Frankfurt und ist mit 602 absolvierten Bundesligapartien der Rekordspieler der Liga. Sechs Mal trug er das deutsche Nationaltrikot. Mit der Eintracht gewann er vier Mal den DFB-Pokal (1974, 1975, 1981, 1988) und den Uefa-Cup (1980). In den 1990ern saß er bei den Frankfurtern auch auf der Trainerbank. Heute leitet er die Eintracht-Frankfurt-Fußballschule.

Sicher. Aber man muss es nehmen, wie es kommt. Und so gesehen war ich nach der Auslosung erst einmal froh, dass nicht RB Leipzig der Gegner geworden ist. Barça ist mit Abstand das namhafteste Los gewesen, die Eintracht hat es bekommen.

Sportlich sind die Katalanen mittlerweile aber wieder eine Hausnummer.

Ja, erst der klare 4:0-Sieg im Clásico gegen den Tabellenführer. Am Wochenende dann das 1:0 gegen den damaligen Tabellenzweiten FC Sevilla. Im Gegensatz zur Hinrunde tritt Barcelona derzeit wieder als Team auf, zeigt wieder den typischen Barça-Spirit, hat unter Trainer Xavi zurück zu alter Stärke gefunden. Es hat zwar etwas gedauert, die spanische Meisterschaft können sie auch abhaken, aber es macht wieder Spaß, dem Offensivwirbel der Katalanen zuzusehen.

Barcelona legt sich die Gegner gern zurecht, der alte Ballbesitzfußball, und vorne wirbeln neben Memphis Depay mit Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang zwei alte Bekannte aus der Bundesliga. Gegen Sevilla haben die Katalanen aber Schwächen in der Defensive offenbart.

Sevilla hatte durchaus Chancen. Ein Remis wäre auf alle Fälle drin gewesen. Andererseits hatte man aber auch immer das Gefühl, dass Barça hätte noch zulegen können. Es war Dampf im Spiel. Es ging heiß her.

Das wünscht man sich natürlich auch für die Partie der Eintracht gegen Barcelona. Wird Barça die Frankfurter unterschätzen? Schließlich sind die Katalanen eigentlich Dauergast in den Finalrunden der Champions League.

Brachte den FC Barcelona wieder auf Kurs: Barca-Legende Xavi. (Foto: picture alliance / NurPhoto)

Das könnte man denken. Aber: In der Meisterschaft zwar Tabellenzweiter, aber weit abgeschlagen hinter Real Madrid. Im Pokal ebenfalls nicht im Finale. Da bei Barcelona immer mindestens ein Titel her sollte, muss es in der Europa League klappen. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass sie uns unterschätzen werden.

Was muss die Eintracht auf den Rasen bringen, um gegen Barcelona bestehen zu können?

Die Eintracht muss ihr Europa-Gesicht zeigen! Gallig sein, kämpfen, giftig sein, keinen Meter herschenken. Nicht vor Ehrfurcht vor dem großen FC Barcelona erstarren, den Barça-Spielern zeigen: Das ist unser Stadion, hier gibt es für euch nichts zu holen. Dabei aber aufmerksam bleiben, nie abschalten. Der kleinste individuelle Fehler könnte entscheidend sein, Barça hat ja nicht nur Dembélé, Depay und Aubameyang, sondern auch Pedri, de Jong, Torres, Alves und, und, und. Vom Papier hat die Eintracht keine Chance, aber die muss sie nutzen. Sie braucht eine geschlossene Teamleistung und ein bisschen Glück.

Auf welche Frankfurter Spieler wird es vor allem ankommen?

Wie gesagt, das Team ist gefragt. Aber es gibt auch Spieler, die bei solchen Partien aufblühen, wie etwa Filip Kostic oder auch Martin Hinteregger. Eigentlich ist die Partie gegen Barcelona für jeden Spieler eine Plattform, sich zu präsentieren. Und wenn Kevin Trapp dann so hält wie zuletzt, wird alles gut! (lacht) Trapp ist in der Form seines Lebens und genau so etwas braucht man gegen den FC Barcelona. Und nicht zu vergessen diese Wahnsinnsfans hier im Stadion!

Gegen Fürth hieß es erstmals wieder ein volles Haus, Ultras und Gänsehautstimmung inklusive. Es gab gegen den Bundesliga-Tabellenletzten nur ein 0:0. Ein schlechtes Omen?

(lacht) Nein, absolut nicht. Ich hatte so etwas eigentlich schon fast erwartet. Wir hatten Chancen, aber das Glück hat am Ende auch gefehlt. Aber die Partie gegen Fürth hat gezeigt, wie heiß die Frankfurter Fans auf Fußball sind! 90 Minuten Daueranfeuerung. Gänsehaut pur. Und gegen Barça wird das sogar noch getoppt werden. Es wird seit Tagen schon an einer Choreo gebastelt. Das werden wieder traumhafte Bilder. Und keiner, der eine Karte ergattert hat, wird dieses Spiel je vergessen. Das kann ich bereits garantieren.

Bleibt noch Ihr Tipp.

Eintracht Frankfurt ist immer in der Lage, gegen jeden zu gewinnen - aber auch gegen jeden zu verlieren. Ich sage nur Bayern und Schalke 04. Aber der Fußball ist nicht vorhersagbar, sonst hätten wir im Pokalendspiel 2018 haushoch gegen die Bayern verlieren müssen. So gesehen ist gegen Barcelona alles drin. Es wird ein Spiel mit offenem Visier, ein offener Schlagabtausch. Barcelona darf sich die Eintracht nicht zurechtlegen, was spanische Mannschaften ja ganz gern versuchen. Frankfurt muss die Geilheit, die sie in den vergangenen Europa-League-Spielzeiten gezeigt haben, wieder abrufen, bedingungslosen Einsatz zeigen, sich vom zwölften Mann, den Fans, im Hexenkessel Waldstadion anpeitschen lassen. Wenn die Eintracht das beherzigt und zeigt, hat sie eine Chance, da bin ich mir sicher!

Mit Karl-Heinz "Charly" Körbel sprach Thomas Badtke