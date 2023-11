Was Florian Wirtz seit Wochen auf den Rasen zaubert, ist faszinierend. Der 20-jährige Bayer-Profi ist maßgeblich am aktuellen Erfolg seines Klubs beteiligt. Und Wirtz weckt die Hoffnungen der deutschen Fans auf eine gelungene Europameisterschaft 2024 im eigenen Land.

"Wenn er dabei ist und gut spielt, erreicht unser Spiel ein neues Niveau." Besser als Leverkusens Trainer Xabi Alonso kann man in einfachen Worten die Klasse des Florian Wirtz nicht ausdrücken. Wie ein einzelner Spieler eine ganze Mannschaft dirigieren, mitziehen und an ihre Leistungsgrenze bringen kann, zeigt seit Wochen der immer noch erst zwanzigjährige Bayer-Profi. Es ist faszinierend, dem Mann mit der Rückennummer 10 beim Kicken zuzugucken. Mit ihm und seinetwegen wächst auch wieder die Vorfreude auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Endlich ist da wieder ein Nationalspieler zum Verlieben.

Als Florian Wirtz im Frühjahr nach seinem Kreuzbandriss auf die Fußball-Bühne zurückkehrte, meinte sein Mannschaftskamerad und Nationalelfkollege Jonathan Tah: "Wir sind froh, dass er zurück ist. Dass er uns viel helfen kann, wissen wir alle. Er ist brutal wichtig." Damals konnte allerdings noch niemand ahnen, welch grandiose Leistung das Bayer-Team seit dem Start in diese Saison zeigen würde. Die Mannschaft von Xabi Alonso zelebriert aktuell einen Fußball von einem anderen Stern. Und maßgeblich beteiligt an diesem neuen Erfolgsfußball ist der gebürtige Pullheimer.

Florian Wirtz scheint in diesen Tagen immer anspielbar für seine Teamkollegen zu sein. Er ist stets in Bewegung, läuft sich frei, öffnet Räume und rennt und rennt und rennt. Über 300 Sprints hat er in dieser Spielzeit schon absolviert, bei durchschnittlichen zwölf Kilometern, die er pro Partie läuft. Auch wenn die Statistiken es nicht ganz ausweisen: Er erinnert in seiner Präsenz an seinen heutigen Trainer. Xabi Alonso haben sie einst "Ballmagnet" genannt, weil er im September 2014 im Spiel seiner Bayern gegen den 1. FC Köln unfassbare 206 Ballkontakte hatte. Alle 26 Sekunden landete die Kugel in dieser Begegnung beim damaligen Mittelfeldspieler des Rekordmeisters.

Der Unterschied von Alonso gestern zu Wirtz heute: Beim Leverkusener Mittelfeldstrategen spielen sich die Aktionen noch einen Tick weiter vorn ab - und schaffen nicht selten Situationen, die unmittelbar zu Toren führen. Und so lobt Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht von ungefähr: "Wirtz hat das extreme Talent, den Ball in die Halbräume vor die Kette zu kriegen, mit Tempo aufs Tor zu dribbeln und andere Spieler einzusetzen." Wenn Florian Wirtz will und darf, ist er immer häufiger der berühmte Unterschiedsspieler, der Partien mit seiner Präsenz und seinem Können maßgeblich beeinflussen und entscheiden kann. Dabei verschweigt sein Trainer bei Bayer Leverkusen allerdings nicht, dass es hier und da eine Schwäche im Spiel des Florian Wirtz gibt, die Xabi Alonso mit "Willen" umschreibt. Und so sagt der Spanier: "Wirtz hat dieses Niveau und wir müssen helfen, ihn zu pushen, so zu spielen. Manchmal ist es ein bisschen weniger, aber wir haben mit ihm viel Spaß."

Den Spaß möchte in Zukunft auch Julian Nagelsmann mit Wirtz haben. Und der Bundestrainer favorisiert dabei sogar eine Lösung, über die er selbst sagt: "Ich habe vor ein paar Monaten mal gelesen, dass die beiden nicht zusammenspielen können, aber ich finde es eine sehr gute Idee." Gemeint ist das Duo Jamal Musiala und Wirtz. Und genau dieser Gedanke begeistert auch den Bayern-Superstar. Musiala sagt über sein Zusammenspiel mit Wirtz: "Wir kombinieren gut und suchen uns. Wir beide haben einfach Spaß, zusammen Fußball zu spielen." Aktuell ist Musiala leider verletzt und fällt für die kommenden beiden Länderspiele aus, aber für die Zukunft lässt dieses junge Erfolgsgespann beim DFB viel erhoffen.

Und wer weiß? Vielleicht spielen die beiden ja sogar ab der nächsten Saison zusammen beim FC Bayern München. Gemeinsam mit Leroy Sané könnten die drei dann ein herausragendes Traum-Trio bilden. Aber erst einmal wird Florian Wirtz alles dafür geben, mit Bayer Leverkusen und der Nationalmannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein. Und was dann passiert, liegt vermutlich weniger in seinen Händen, als das Bayer-Spiel dieser Tage in seinen Füßen.