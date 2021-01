(Foto: Groothuis/Witters/Pool/Witters via Christopher Neundorf/Kirchner-Media)

Goretzka befindet sich vorerst in Quarantäne.

Im Hinspiel kassierte der FC Bayern bei der TSG Hoffenheim eine deftige 1:4-Niederlage, vor dem Rückspiel schrumpft der Kader von Trainer Hansi Flick. Leon Goretzka und Javi Martínez sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch Ersatztorwart Alexander Nübel fehlt bis auf Weiteres.

Leon Goretzka und Javi Martínez sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die beiden Fußballprofis fehlen dem FC Bayern damit mindestens im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr im ntv.de-Liveticker), auch die Klub-WM dürfte für beide noch zu früh kommen. Dort sind die Münchner als amtierender Champions-League-Sieger am 8. Februar erstmals gefordert, zuvor bestreitet der Rekordmeister am 5. Februar noch das Freitagabendspiel (20.30 Uhr) bei Hertha BSC.

Wie Trainer Hansi Flick berichtete, ist das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt der bayrischen Landeshauptstadt abgesprochen. Auf einen positiven Test auf das Coronavirus folgt eine mehrtägige häusliche Quarantäne. "Sie stehen uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung", sagte Flick.

Ob Goretzka und Martínez Krankheitssymptome zeigen, blieb offen. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge ist dies nicht der Fall. Aufgrund der täglich durchgeführten Testungen gehe der FC Bayern zudem nicht davon aus, dass weitere Fälle auftreten.

Flick allerdings stellen die beiden Ausfälle vor eine Herausforderung, um die Leistungen des in jüngster Vergangenheit nicht immer überzeugenden Tabellenführers zu stabilisieren. Goretzka war neben Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld gesetzt, einen klaren Ersatz gibt es nicht. Im Abschlusstraining lief Marc Roca neben dem deutschen Nationalspieler auf, der Spanier konnte allerdings in seinen bisherigen Einsätzen nur bedingt überzeugen. Corentin Tolisso ist nach seinen muskulären Problemen noch nicht wieder fit.

Einen Ausfall muss der FC Bayern auch auf der Torhüterposition hinnehmen, auch wenn die Nummer eins Manuel Neuer topfit ist. Dessen potenzieller Vertreter Alexander Nübel jedoch hat sich in der Vorbereitung auf das Hoffenheim-Spiel eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Flick schätzte, dass der 24-Jährige "voraussichtlich drei bis vier Wochen" nicht zur Verfügung stehe. Gegen Hoffenheim geht es für die Münchner auch darum, die blamable 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen.