Nach einem Gespräch mit Manuel Neuer hofft Julian Nagelsmann vor dem PSG-Knaller auf Ruhe bei dem Reizthema. Auch so könne der Heilungsprozess nach dem Bruch vorangetrieben werden. Und wie sieht's sportlich aus? News um Messi und Mbappé sollen ihn nicht verleiten, in Paris ein "Vollidiot" zu sein.

Das Reizthema Manuel Neuer entlockte Julian Nagelsmann sogar ein Lächeln. "Es ging nicht ums Interview", sagte der Bayern-Trainer, als er zur Aussprache mit dem nörgelnden Nationaltorhüter befragt wurde - und legte verschmitzt eine längere Kunstpause ein. "Alles, was wir mit einem Spieler besprechen, bleibt auch intern", wiegelte Nagelsmann nähere Auskünfte zum brisanten Neuer-Ärger vier Tage vor dem Champions-League-Highlight in Frankreich gegen Paris Saint-Germain ab.

Der 35 Jahre alte Trainer bat vielmehr darum, im durch Neuers Interview angeheizten Streitfall nun Ruhe einkehren zu lassen. "Es ist wichtig, auch für Manu, dass das Thema jetzt irgendwann mal beerdigt wird. Jeder weiß, dass die Heilung eines Körpers auch sehr stark von Gedanken beeinflusst wird", referierte Nagelsmann. Zum Rapport bei den Klub-Bossen muss der noch lange verletzt fehlende Fußball-Nationaltorhüter Neuer, dem eine Geldstrafe droht, dem Vernehmen nach erst irgendwann nach dem Paris-Spiel.

Für Nagelsmann und seine Stars begann schon vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum die Einstimmung auf das seit drei Monaten herbeigesehnte Achtelfinalduell mit PSG. Er schreibe immer "als Botschaft" einen Drei- oder Vierzeiler über den Matchplan für die anstehende Partie, verriet der Trainer am Freitag. "Und da steht jetzt: Für zwei Wettbewerbe das Spiel." In der Hinrunde gab es ein 7:0-Schützenfest in Bochum, jetzt soll das Warmschießen auch gegen die Ruhrpott-Elf mit einem anderen Trainer glücken.

In der Bundesliga zählt jeder Punkt

"Wir müssen aus den Köpfen kriegen, dass wir nur an Paris denken. Wir brauchen Rhythmus, wir brauchen Selbstvertrauen, weil wir nicht so mega im Flow waren die letzten Wochen und alles in Grund und Boden spielen", erläuterte Nagelsmann. Die Tabellenführung in der Liga soll auch ohne den gesperrten Joshua Kimmich unbedingt behauptet werden, um sich anschließend in Ruhe auf PSG konzentrieren zu können. "Eine Entscheidung in der Gegenwart hat immer Einfluss auf die Zukunft. Wir beeinflussen gegen Bochum ein Champions-League-Spiel mit", mahnte der Bayern-Coach.

Die Münchner führen die Tabelle mit 40 Punkten ohne großen Puffer vor Union Berlin (39), Dortmund (37) und RB Leipzig (36) an. "Wir tun gut daran, erstmal das Bundesliga-Spiel im Kopf zu haben", sagte Nationalspieler Leon Goretzka, der als Ersatz für Kimmich in der Mittelfeldzentrale noch mehr in den Fokus rückt. Spiele gegen seinen Jugendverein sind für den gebürtigen Bochumer immer noch etwas sehr Schönes.

Goretzka übernimmt den defensiveren Mittelfeldpart. Rechtzeitig einsatzfähig für Paris - und auch schon gegen Bochum - sind nach ihrem Fehlen in Wolfsburg wieder Abwehrspieler Dayot Upamecano und Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Für den französischen Verteidiger Upamecano ist das Duell gegen den Krösus-Klub seiner Heimat ebenso wie für den früheren PSG-Stürmer Choupo-Moting besonders reizvoll.

Nagelsmann hält sich jetzt Pufferfische

Von der Superstar-Truppe aus Frankreichs Hauptstadt gibt es derweil im Wochentakt Nachrichten über Ausfälle von Superstars. Erst wurde das Hinspiel-Aus für Kylian Mbappé berichtet, jetzt wackelt wohl auch Weltmeister Lionel Messi. "Ich bereite die Mannschaft so vor, als wenn beide spielen", sagte Nagelsmann. Das sei "ein bisschen Eigenschutz, dass ich nicht wie ein Vollidiot da stehe und sage, ich änder alles und sie spielen doch." Denn wenn er nun viel umstelle für ein PSG-Team ohne die zwei Super-Fußballer, würde es bei einem Scheitern Kritik hageln. "Dann sagen alle, was ist das ein Idiot, der Nagelsmann, lässt sich da blenden." Der angeschlagene Messi soll laut PSG-Trainer Christophe Galtier beim Abschlusstraining für den Bayern-Kracher am Montag wieder dabei sein.

Dann steht auch für Michael Rechner als Nachfolger für Toni Tapalovic als Tortwarttrainer die erste Dienstreise mit dem neuen Team an. Die Trennung vom Neuer-Vertrauten Tapalovic hatte die Neuer-Kritik heraufbeschworen. "Ich kenne Michael aus Hoffenheimer Zeiten. Er ist aber nicht mein Kumpel. In Meinen Augen ist es inhaltlich die beste Lösung, das hat nichts mit Kumpel zu tun", sagte Nagelsmann. Dino Toppmöller, Xaver Zembrod und Benjamin Glück waren als seine Assistenten gleich 2021 mit nach München gekommen, nun ergänzt Rechner einen Kreis von Vertrauten. Nagelsmann sagte dazu: "Es gibt Trainer, die bringen acht, neun Leute mit zu einem Klub. Das hat auch einen Sinn. Je größer der Klub, umso mehr Haie schwimme um dich rum. Und da ist es nicht schlecht, wenn du im Schwarm in der Mitte bist und außen sind noch ein paar Pufferfische."