Der ehemalige Fußballer Gary Lineker bringt mit einem Tweet das System BBC zum Wanken. Nach einer Woche, in der die britische Institution viele Dinge verkehrt macht, kehrt der Moderator zurück. Er will sich nicht verbiegen lassen und wird seine Meinung in der Asyl-Kontroverse nicht ändern.

Schon mit dem dritten Tweet nach seinem Comeback machte Gary Lineker klar, dass er sich nicht verbiegen lässt. "So schwer die vergangenen Tage auch waren", schrieb die englische Fußball-Ikone, die nach ihrer zwischenzeitlichen Suspendierung zur BBC zurückkehrt: "Es ist nicht vergleichbar damit, vor Verfolgung oder Krieg aus seiner Heimat fliehen zu müssen, um in einem weit entfernten Land Zuflucht zu suchen."

An Linekers Haltung hat sich also offensichtlich nichts geändert - und doch darf der 62-Jährige beim britischen TV-Sender ab dem kommenden Samstag wieder die Zusammenfassung des Premier-League-Spieltags moderieren. Der einstige Torjäger scheint als Gewinner aus der Kontroverse um seine Kritik an der britischen Asylpolitik hervorgegangen zu sein, die in den vergangenen Tagen hohe Wellen im Vereinigten Königreich geschlagen hatte.

BBC muss das Programm umschmeißen

"Gary ist ein wertvoller Teil der BBC", ließ BBC-Generaldirektor Tim Davie per Mitteilung verlauten. Gleichzeitig kündigte Davie eine unabhängige Überprüfung der Social-Media-Regeln des Senders an, auf deren Grundlage Lineker suspendiert worden war. Lineker zeigte sich zufrieden damit. "Nach ein paar surrealen Tagen freue ich mich, dass wir einen Ausweg gefunden haben", schrieb er: "Ich kann es kaum erwarten, am Samstag wieder auf meinem Moderatoren-Stuhl zu sitzen."

Politik, Gesellschaft und Sport waren in die Auseinandersetzung um Lineker involviert. Auf seine Absetzung als Moderator der Highlight-Sendung "Match of the Day" (dem britischen Pendant zur "Sportschau") folgte ein Aufruhr. Aus der sonst eineinhalb Stunden dauernden Sendung wurde am vergangenen Samstag eine 20 Minuten dauernden Clip-Show ohne Kommentare, Interviews oder Analysen. Da TV- und Radio-Moderatoren anderer Sendungen aus Solidarität mit Lineker in den Streik getreten waren, musste sich die BBC für die zahlreichen Programmänderungen entschuldigen.

Lineker hat noch Hoffnung für das UK

"Ich möchte Ihnen allen für die unglaubliche Unterstützung danken, insbesondere meinen Kollegen von BBC Sport für die bemerkenswerte Solidaritätsbekundung", schrieb Lineker. "Fußball ist ein Mannschaftssport, aber ihre Unterstützung war überwältigend."

Lineker hatte per Twitter die von der konservativen Regierung bei ihren Asylplänen verwendete Sprache mit der "von Deutschland in den 30er Jahren" verglichen. Die Politik von Innenministerin Suella Braverman sei "mehr als schrecklich". Braverman hatte zuvor Pläne enthüllt, wonach Migranten daran gehindert werden sollen, den Ärmelkanal mit kleinen Booten zu durchqueren - was zu einem Aufschrei bei Menschenrechtsorganisationen geführt hatte.

In der Folge wurde die Debatte um Lineker zur Krise der BBC. Schließlich häufte sich bereits zuvor auf der Insel die Kritik, wonach der Sender aufgrund der Nähe seiner Chefs zu den Konservativen nicht mehr überparteilich sei. Dass Davie ein früherer Politiker der Tories war, spricht dabei für viele Kritiker Bände. Auch deshalb gab Davie nun ein Bekenntnis zur Unabhängigkeit ab: "Überparteilichkeit ist der BBC wichtig."

Wichtig für Lineker war die Botschaft seines letzten Tweets: "Wir bleiben ein Land mit überwiegend toleranten, gastfreundlichen und großzügigen Menschen. Danke."