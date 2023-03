Fußball-Legende Gary Lineker könnte offenbar schnell wieder ins Sportprogramm der BBC zurückkehren. Der Sender hatte den ehemaligen englischen Nationalspieler und heutigen Experten nach einer kritischen Äußerung gegen die Regierung suspendiert - und dafür große Kritik geerntet.

Der Streit um den von der BBC suspendierten britischen Sportmoderator und Ex-Fußballstar Gary Lineker ist beigelegt. Wie Tim Davie, Generaldirektor der öffentlich-rechtliche Sendeanstalt am Montag mitteilte, freue er sich "darauf, dass Gary unsere Berichterstattung am kommenden Wochenende präsentieren wird." Der 80-fache englische Nationalspieler Lineker zeigte sich zufrieden. Er freue sich, auf Sendung zurückzukehren, sagte der 62-Jährige

Lineker war am Freitag wegen eines regierungskritischen Tweets von der BBC suspendiert worden. Er hatte der konservativen britischen Regierung darin vorgeworfen, eine Wortwahl im Zusammenhang mit Flüchtlingen zu verwenden, die der Rhetorik der Nazis aus den 1930er Jahren ähnele. Der ehemalige Profi habe damit gegen die Richtlinien zur politischen Neutralität der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt verstoßen, begründete die BBC den Schritt. Es gehe dabei nicht um politische Richtungen, betonte BBC-Generaldirektor Tim Davie. Kritiker warfen der BBC und Davie, ehemals Politiker der konservativen Tories, vor, sich dem Druck aus der Regierung gebeugt zu haben. Lineker steht weiter zu seinen Äußerungen. Tim Davie kündigte eine unabhängige Untersuchung der Social-Media-Vorschriften an.

Mehrere Kollegen Linekers, darunter die Ex-Fußballprofis Ian Wright und Alan Shearer, sowie zahlreiche BBC-Mitarbeiter solidarisierten sich mit dem Moderator und weigerten sich, an Sendungen in TV und Radio zum Fußball mitzuwirken. Die wichtigste Fußballsendung des Landes, "Match of the Day", hatte am Samstag und Sonntag daher komplett ohne Moderator, Expertenstimmen oder Fußballer-Interviews auskommen müssen. Andere Sendungen mussten komplett gestrichen werden. "Jeder ist sich bewusst, dass dies eine schwierige Zeit für Mitarbeiter, Redakteure, Moderatoren und vor allem für unsere Zuschauer war. Ich entschuldige mich dafür", erklärte Davie nun. "Die potenzielle Verwirrung, die durch die Grauzonen der 2020 eingeführten BBC-Richtlinien für soziale Medien verursacht wurde, ist bekannt. Ich möchte, dass die Angelegenheit geklärt wird und unsere Sportinhalte wieder auf Sendung gehen."