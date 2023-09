Jordan Henderson ist jetzt in Saudi-Arabien zu Hause.

Jordan Henderson ist einer von vielen Fußballprofis, den es in diesem Transfersommer nach Saudi-Arabien zieht. Der frühere Liverpool-Kapitän kassiert dafür besonders viel Kritik, weil er sich zuvor für die Rechte Homosexueller engagiert hat. Einen Widerspruch weist er aber zurück.

Der frühere Liverpool-Kapitän Jordan Henderson hat nach seinem umstrittenen Wechsel nach Saudi-Arabien Verständnis für die Kritik aus der LGBT+-Gemeinde geäußert. "Ich kann die Frustration verstehen. Ich kann die Wut verstehen. Dazu kann ich nur sagen, dass es mir leidtut, dass sie so fühlen. Meine Absicht war niemals, jemanden zu verletzen", sagte der 33-Jährige im Interview mit "The Athletic".

Henderson sprach erstmals seit dem Transfer zu Al-Ettifaq über die Hintergründe. Weil er sich zuvor für die Rechte Homosexueller eingesetzt hatte, fiel der Gegenwind besonders heftig aus. An seiner Einstellung habe sich aber nichts geändert. "Meine Werte ändern sich nicht, weil ich in ein anderes Land gehe, in dem die Gesetze möglicherweise anders sind", sagte er.

Vielmehr könne er mit seiner Anwesenheit für ein Umdenken sorgen. "Ich denke, dass die Leute meine Ansichten und Werte kannten, bevor ich gewechselt bin, und sie kennen sie auch heute noch. Und ich denke, dass es gut ist, in Saudi-Arabien jemanden mit diesen Ansichten und Werten zu haben", sagte Henderson. Er habe noch immer viele Freunde in der LGBTQ+-Community.

Henderson tut Kritik "wirklich sehr weh"

Für Aufsehen hatte gesorgt, dass Al-Ettifaq in einem Video mit Spielszenen von Henderson dessen Regenbogenbinde schwarz-weiß eingefärbt hatte. Ein Tragen der Binde bei seinem neuen Klub wolle er nicht ausschließen. "Aber gleichzeitig würde ich die Religion und Kultur in Saudi-Arabien nicht missachten", sagte er.

Kritik an dem Wechsel hatte unter anderem Thomas Hitzlsperger geäußert. "Du hast den Respekt vieler Menschen verloren, die Dir vertraut haben", schrieb der frühere National- und Premier-League-Spieler, der sich 2014 zu seiner Homosexualität bekannt hatte. Auch das LGBT+-Fannetzwerk Pride in Football nannte den Transfer "enttäuschend".

Henderson bezeichnete diese Reaktionen als "schwer zu ertragen. (...) Dass die Leute mich kritisierten und sagten, ich hätte ihnen den Rücken gekehrt, tat mir wirklich sehr weh." Henderson betonte zudem, dass Geld nicht der ausschlaggebende Faktor für den Wechsel gewesen sei. "Die Leute können mir glauben oder nicht, aber in meinem Leben und meiner Karriere war Geld nie eine Motivation", sagte er. Berichte über einen Wochenverdienst von 815.000 Euro wies er als "nicht wahr" zurück.