Neben Jürgen Klinsmann holt Hertha BSC den Torwart-Trainer der Nationalmannschaft Andreas Köpke an die Spree. Der ehemalige Welt- und Europameister wird dafür bis Jahresende vom DFB freigestellt. Ein Ex-Schützling von Klinsmann wird Teammanager.

Die "Alte Dame" Hertha BSC bastelt eifrig an der Zusammenstellung des Trainerstabs. Neben dem neuen Cheftrainer Jürgen Klinsmann gibt es eine weitere prominente Personalie: Welt- und Europameister Andreas Köpke wird neuer Torwart-Trainer bei dem Fußball-Bundesligisten.

Das bestätigte der 57-Jährige, der auch Torwart-Trainer der Nationalelf ist, auf Anfrage von n-tv.de. Der 57-Jährige beerbt damit den Ungar Zsolt Petry. Vom DFB erhielt Köpke die vorübergehende und befristete Freigabe bis Jahresende. Zum Jahresbeginn 2020 soll er wieder seine Tätigkeit für die Nationalmannschaft fortsetzen. Klinsmann hatte Köpke in seiner Zeit als Bundestrainer zum DFB gelotst und mit ihm das "Sommermärchen" 2006 gefeiert. Beide wurden zudem 1990 zusammen Weltmeister und 1996 Europameister.

"Das ist eine Nachricht, die auch ich nicht unbedingt erwartet hatte, aber Jürgen ist immer für Überraschungen gut", sagte Bundestrainer Joachim Löw, "mich freut, dass ein solcher Hochkaräter zurück in die Bundesliga kehrt und sein Wissen damit auch wieder im deutschen Fußball einbringt." Dass ihn Köpke gerade in der Startphase unterstütze, "ist für uns alle selbstverständlich", so Löw. Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, ergänzte: "Hertha BSC befindet sich derzeit in einer besonderen Situation. Jeder weiß um unsere Verbundenheit mit Jürgen Klinsmann. Ich finde es großartig, dass Andy einspringt, das zeugt von seinem Charakter. Ab Januar wird er sich gemeinsam mit Jogi, Marcus Sorg und mir wieder voll auf die Nationalmannschaft konzentrieren."

"Er muss deinen Atem spüren"

Auch ein weiterer alter Bekannter soll den Berlinern helfen: Ex-Nationalspieler Arne Friedrich wird Teammanager. Als Außenverteidiger bei der WM 2006 im eigenen Land hatte Friedrich Argentiniens Superstar Carlos Tevez im Viertelfinale abgemeldet. Klinsmann hatte ihn damals heißgemacht mit den Worten: "Arne, er muss deinen Atem spüren."

Beim Hauptstadt-Klub steht auch Köpkes Sohn Pascal unter Vertrag. Nach seinem Wechsel von Erzgebirge Aue zur Hertha im Sommer ist der Stürmer allerdings noch nicht zu Einsätzen in der Profimannschaft gekommen.