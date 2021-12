50.000 Menschen im prallgefüllten Kölner Stadion sorgten am vergangenen Bundesliga-Spieltag für lange nicht gesehene Bilder, Empörung und Diskussionen. Das ist vorerst vorbei: Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel beschließen Zuschauerobergrenzen.

Zu Fußballspielen sind wegen der erneut bedrohlichen Corona-Lage vorerst nur noch höchstens 15.000 Zuschauer zugelassen. Bundesregierung und Länderchefs einigten sich darauf, dass in den Stadien maximal 50 Prozent der Kapazität genutzt werden darf. In Sporthallen dürfen es höchstens 5000 Zuschauer sein. Es gilt eine Maskenpflicht und die 2G-Regel, nach der nur Geimpfte und Genesene Einlass erhalten. Möglich ist, dass zudem noch ein aktueller Coronatest nachgewiesen werden muss. Geisterspiele oder sogar Absagen solle es in Bundesländern mit besonders hohen Infektionsgeschehen geben, hieß es.

Das bayerische Kabinett will nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder schon an diesem Freitag die angekündigte weitere Verschärfung der Maßnahmen verabschieden. Schon an diesem Wochenende sollen Fußballspiele in Bayern nur noch als Geisterspiele stattfinden, wie Söder nach Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag in München sagte - dies sei sein Vorschlag. Gelten solle dies dann zunächst bis zum Jahresende.Söder begründete seine strikte Haltung auf Twitter mit genau diesem Punkt: "Die hohe Mobilität bei der An- und Abreise ist aktuell nicht verantwortbar. Der Fußball hat eine große Vorbildfunktion. Wir müssen jetzt überall Kontakte reduzieren."

Neben dem FC Bayern wären auch der FC Augsburg, Greuther Fürth, die Zweitligisten 1. FC Nürnberg, FC Ingolstadt und Jahn Regensburg sowie die Drittliga-Klubs TSV 1860 München, Türkgücü München und die Würzburger Kickers betroffen. Der FC Bayern empfängt am 8. Dezember in der Champions League den FC Barcelona, drei Tage später kommt der 1. FSV Mainz 05 zum Bundesligaduell. Nach aktuell geltenden Regeln durften bisher noch knapp 20.000 Zuschauer zu den Spielen strömen.

In Sachsen wird bereits ohne Zuschauer gespielt. "Fakt ist, dass man müde wird, nicht nur wir im Fußball, sondern auch jeder andere Bürger im Land, mit immer wieder neuen Einschränkungen und Hoffnungen, die einem gemacht werden. Dann droht doch wieder der nächste Lockdown", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei DAZN: "Natürlich ist es sportlich und wirtschaftlich ein großer Nachteil, den wir im Vergleich zu den Bundesligisten haben, die in vollen oder halbvollen Stadien spielen."