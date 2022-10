Das Thema Fußball-Weltmeisterschaft in Katar scheint für Mario Götze noch tabu. Dabei steht der formstarke Spielmacher im Fokus wie lange nicht mehr. Weitere Werbung für sich kann er nun im emotionalen Duell mit seiner alten Liebe Borussia Dortmund machen.

Mario Götze bringt derzeit nichts aus der Ruhe. Hartnäckige Gegenspieler schüttelt er mit der Leichtigkeit bester Tage ab, hitzige Diskussionen um ein Wüsten-Ticket lächelt der WM-Held cool weg - und selbst das emotionale Date mit dem Ex treibt ihm keinerlei Schweißperlen auf die Stirn. "Alte Gesichter wiedersehen und ein bisschen Fußball spielen", so sein simples Motto für das Bundesliga-Spitzenspiel mit Borussia Dortmund.

Zwei Jahre nach der ebenso schmerzlichen wie unausweichlichen Trennung hat Götze bei Eintracht Frankfurt sein Lächeln wiedergefunden, das Tief seiner zweiten BVB-Ära endgültig abgeschüttelt. Er gehe "mit Vorfreude" in das wichtige Verfolgerduell am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im ntv.de-Liveticker), betonte der 30-Jährige: "Ich habe meine Jugend in Dortmund verbracht, viele gute Momente gehabt. Ich erinnere mich gerne daran zurück." Alles in allem sei es "eine gigantische Zeit" gewesen.

Gigantisch performt er derzeit auch mit der Eintracht, die gar einen Punkt vor Dortmund auf Rang vier liegt. Der filigrane Techniker sei "in der Form seines Lebens", schwärmte Kapitän Sebastian Rode jüngst. Götze glänzt als Denker und Lenker, lässt seine Mitspieler mit brillanten Ideen besser aussehen und ist selbst torgefährlich. Den Wechsel von Eindhoven an den Main hat er nicht bereut. "Ich fühle mich super happy. Ich bin fit, ich bin happy hier. Es ist eine großartige Challenge, alle drei Wettbewerbe zu spielen. Rundum - das Paket ist stimmig." Zu seiner spielerischen Klasse bringt der Kreativgeist im Drei-Tages-Rhythmus regelmäßig Laufbestwerte. In einem 3-4-2-1-System tritt er auf der offensiven Halbposition mit riesiger Spielintelligenz und so viel technischer Finesse auf, dass viele Protagonisten sagen: So ein Element könnte Flick und Deutschland auch bei der WM helfen.

"Er ist überall auf dem Platz"

Die Debatte um einen Kaderplatz des Rio-Helden für Katar lodert längst, erst am Mittwoch überzeugte sich Hansi Flick beim 2:1 gegen Olympique Marseille live vor Ort von seinen Fähigkeiten. Wie spielerisch leicht Götze und Stürmer Randal Kolo Muani das Siegtor in der Champions League herauskombinierten, dürfte Flick, der Götze aus seinen Zeiten als Co-Trainer von Joachim Löw kennt, imponiert haben. "Es ist einfach magisch, wie Mario spielt. Er ist überall auf dem Platz", sagte Kolo Muani über Götze, der am Mittwoch zum "Man of the Match" gewählt wurde. Gemeinsam mit dem Dänen Jesper Lindström und Deutschlands WM-Gruppengegner Daichi Kamada aus Japan bilden sie derzeit die wohl rasanteste Offensive der Bundesliga.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sagte zuletzt: "Ich könnte mir vorstellen, dass er riesige Chancen hat, noch in den Kader zu kommen. Er hat herausragende Fähigkeiten und erneut gezeigt, dass er zum Kreis der Nationalmannschaft gehört." Für ihn selbst sei das kein Thema, behauptet Götze: "Ich konzentriere mich auf meine Spiele und Themen. Das ist das Allerwichtigste." Einen Platz im vorläufigen 55er-Kader hat er laut Bericht der "Bild"-Zeitung, für die finale Nominierung soll gegen Dortmund eine weitere Bewerbung her.

Flick kann sich sicher sein, dass der geerdete Götze auch als Ergänzungsspieler im WM-Kader keinen großen Stunk machen würde. Denn einen Stammplatz könnte Flick Götze nach so langer Zeit und angesichts der harten Konkurrenz um Jungstar Jamal Musiala, Thomas Müller, Leroy Sané und Serge Gnabry mit Gewissheit nicht zusichern. Einem anderem "Bild"-Bericht zufolge soll Götze im September eine Rückkehr in das Nationalteam, für das er seit 2017 nicht mehr spielte, noch ausgeschlagen geben.

Götze befindet sich auf dem Highway zur WM

Gegen den Verein, bei dem sein Stern im Teenageralter einst aufging. Wo der 63-malige Nationalspieler aber nach der Rückkehr aus München mit Krankheiten, Verletzungen und Bankplatz von 2016 bis 2020 auch seine schwersten Jahre erlebte. "Es freut mich, dass Mario sein Niveau wieder erreicht hat. Er ist in einer richtig guten Form, sehr ballsicher", schwärmte BVB-Coach Edin Terzić. Götze befindet sich auf dem Highway zur WM: Eindhoven, Frankfurt, Doha. Dass der Wechsel in die Bundesliga seine Karriere nochmal so schnell befeuern könnte, hätte der einst als Wundertalent gehandelte Spielmacher wohl selbst nicht erwartet.

Götze sei "in der Lage, den tödlichen Pass zu spielen oder selber das Tor zu machen. Wir müssen aber nicht nur ihn, sondern die gesamte Offensive stoppen". Denn schließlich gelte es, "in der Bundesliga ein paar Punkte gutzumachen. Damit fangen wir am besten am Samstag an", betonte Terzić. Doch sein Pendant bei Frankfurt hat aus ganz persönlichem Grund etwas dagegen. "Es ist meine vierte Saison in Deutschland, und ich habe noch keinen Punkt gegen den BVB geholt - die einzige Mannschaft in der Liga", sagte Coach Oliver Glasner. Auch dank Götze soll sich das nun ändern.