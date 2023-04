Dem FC Bayern München droht nach einer klaren Hinspiel-Niederlage bei Manchester City das Viertelfinal-Aus in der Champions League. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel am Dienstagabend deutlich mit 0:3 (0:1) und steht im Rückspiel am kommenden Mittwoch im heimischen Stadion stark unter Druck. Dazu schreiben internationale Zeitungen:

Großbritannien:

"The Sun": "Man City 3 Bayern München 0: Haaland rundet spektakulären Champions-League-Sieg ab, bei dem Guardiola seinen Ex-Klub in die Flucht schlägt."

"Daily Mail": "Die Bayern hielten lange Zeit gut mit, doch am Ende rangen sie verzweifelt um ihre Würde, als City im Viertelfinale der Champions League mit einem 3:0-Sieg erbarmungslos dominierte."

"The Guardian": "Könnte dies endlich das Jahr für Manchester City und Pep Guardiola sein? Die Beweise häufen sich, das jüngste Beispiel einer Mannschaft, die genau zum richtigen Zeitpunkt in Form kommt, entfaltet sich vor den schockierten deutschen Augen. Und vor denen des restlichen Europas."

"Daily Express": "City tobt sich aus."

"Mirror": "ManCity reißt den FC Bayern München auseinander, um das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Die Männer von Pep Guardiola glänzten im Etihad-Stadion, als sie sich an den amtierenden deutschen Giganten vorbeischoben und nun auf dem Weg ins Halbfinale der Champions League sind."

Spanien:

"Marca": "Tuchels neue Bayern traten im Etihad ohne João Cancelo, Müller und Mané an und schafften es dennoch, sich gegen eine englische Mannschaft zu wehren, die sich bei einem großartigen Ederson bedanken musste."

"El País": "Angesichts dessen, was in England zu sehen war, gibt das Rückspiel in München in der kommenden Woche wenig Hoffnung auf eine Wiedergutmachung für die Bayern."

"Mundo Deportivo": "Ein unersättliches City schlägt ein fades Bayern"

AS: "City beendet die Bayern-Saison"

Italien:

"Corriere dello Sport": "Nichts ist selbstverständlich angesichts des Niveaus des von Tuchel trainierten Gegners, aber es ist sicher, dass City mit einem nicht unerheblichen Vorsprung in das Rückspiel in Bayern geht."

"Gazzetta dello Sport": "Manchester City, Fußball-Lehrstunde: 3:0 gegen Bayern und Halbfinale im Sack."

"La Repubblica": "Guardiola hat bereits einen Fuß ins Halbfinale gesetzt. Bayerns 0:3 ist nur schwer aufzuholen. Seit Jahresbeginn wackeln die Bayern und das haben sie auch gestern getan. Sane ist der einzige wirklich gefährliche Spieler unter den Bayern."

"Corriere della sera": "Tuchel hat Guardiola diesmal keine Fallen legen können. Die 0:3-Niederlage ist ein Todesurteil für die Bayern."

"Tuttosport": "Keine gute Bilanz: Nach vier Spielen als Bayern-Coach muss Tuchel zwei Niederlagen einstecken: Kein geglückter Wechsel für die Bayern."

Frankreich:

"L'Équipe": "Die beiden Torschützen Erling Haaland und Bernardo Silva waren das Bild eines souveränen Manchester Citys im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Bayern München."

Österreich:

"Kurier": "Manchester City bestraft die Bayern eiskalt. Die Münchner spielten in England optisch gut mit, machten aber zu viele Fehler."

Schweiz:

"Blick": "Blaue Watschn für die Bayern (...) Einer der Spieler im Mittelpunkt: Yann Sommer. Im Positiven wie im Negativen."