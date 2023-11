Die große Karriere von Manuel Neuer beim FC Bayern geht weiter. Der Kapitän verlängert am Tag vor dem Spiel gegen Kopenhagen bis 2025. Im März dürfte er auch zur DFB-Auswahl zurückkehren. Bis dahin will er sich in München wieder für höchste Weihen empfehlen.

Manuel Neuer trug eine schwarze Mütze - und hatte ein Lächeln im Gesicht. Die gute Laune des Torwarts im Münchner Schneetreiben hatte ihren Grund: Der 37-Jährige geht beim FC Bayern in die Verlängerung. Genau in dem Moment, in dem Neuer am Nachmittag an der Säbener Straße das Training aufgenommen hatte, gab der Fußball-Rekordmeister etwas überraschend bekannt: "Der Kapitän bleibt an Bord".

Neuer, dessen Karriere noch vor wenigen Wochen am seidenen Faden hing, bleibt wie sein Stellvertreter Sven Ulreich bis 2025 beim FC Bayern. In einem vom Verein verbreiteten Video mauert das von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zum "Dreamteam" ausgerufene Duo mit dicken roten Backsteinen ein Tor zu - so soll es weitergehen, am liebsten bis zum Traumziel "Finale dahoam" in der Champions League in eineinhalb Jahren.

"Nach meiner langen Verletzung greife ich wieder voll an"

"Ich bin glücklich, ein weiteres Jahr beim FC Bayern zu bleiben", sagte Neuer. "Nach meiner langen Verletzung greife ich wieder voll an", verkündete er. Und zwar nicht nur in München: Seine Ambition, im Endspiel der Heim-EM 2024 im deutschen Tor zu stehen, hatte er erst vor wenigen Tagen untermauert. Die nun erfolgte Vertragsverlängerung darf auch als klares Signal verstanden werden, dass der im März 38-Jährige auch im neuen Jahr wieder im Nationalteam die Nummer 1 werden will.

Bis dahin will er sich in München wieder für höchste Weihen empfehlen, beginnend mit dem sportlich bedeutungslosen Spiel in der Königsklasse am Mittwoch (21 Uhr bei DAZN und im Liveticker bei ntv.de) gegen den FC Kopenhagen. "Mir macht es extrem viel Spaß, mit diesem Team auf dem Platz zu stehen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Jahren unsere großen Ziele erreichen können", sagte Neuer. Und, klar, "dazu gehört natürlich auch das Champions-League-Finale 2025 in München".

Dieses Ziel schien nach seinem komplizierten Beinbruch im Dezember Lichtjahre entfernt. Phasenweise bestand sogar die Befürchtung, dass Neuer seine herausragende Karriere mit den Höhepunkten WM-Sieg 2014 sowie Triple 2013 und 2020 vorzeitig würde beenden müssen. Doch er kämpfte sich wie ein Besessener zurück und 350 Tage nach dem verhängnisvollen Ski-Unfall wieder ins bis dahin von Yann Sommer und zuletzt Ulreich gehütete Bayern-Tor.

"Dafür liebe ich es viel zu sehr, Fußballer zu sein"

Aufzugeben war nie ein Thema, sagte Neuer, dessen potenzieller Erbe im neu verpflichteten Daniel Peretz (23) schon bereit steht. "Dafür liebe ich es viel zu sehr, Fußballer zu sein", sagte er. Bei seinem Comeback, meinte Dreesen, habe Neuer "gezeigt, dass er nichts von seinem Können eingebüßt hat" - im Gegenteil. Trainer Thomas Tuchel lobte ihn am Dienstag als "Schlüssel" für die Sicherheit seines Teams.

Sportdirektor Christoph Freund würdigte Neuer als den "seit vielen Jahren besten Torhüter der Welt". Er habe das Torwartspiel "auf ein neues Level gehoben und steht in der Tradition der ganz großen FC-Bayern-Keeper wie Sepp Maier und Oliver Kahn". Maier musste nach einem schweren Auto-Unfall einst seinen Platz früher als geplant räumen. Für den "ewigen" Manu ist kein Ende in Sicht.