Haaland und sonst nicht viel? So scheint Matthäus den BVB zu sehen.

Die sechs vergangenen Duelle gewinnt der FC Bayern gegen Borussia Dortmund, doch selten liegen die beiden Fußball-Bundesligisten so nah in der Tabelle beieinander. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist daher sicher, sein Team ist bereit. Das sieht Lothar Matthäus allerdings ganz anders.

Es ist das Spiel der Spiele in der Fußball-Bundesliga, der FC Bayern muss bei Borussia Dortmund antreten. Am Samstag ist es so weit, dann steigt der deutsche Clásico (18.30 Uhr im ntv.de-Liveticker), das Spiel, das besten Fußball ebenso verspricht wie knallige Experten-Meinungen und viel Drama vorab. Es handelt sich schließlich aktuell um die Partie des Tabellenführers beim -Zweiten, nur ein Punkt trennt die beiden, das war zuletzt nicht immer so.

Entsprechend selbstbewusst meldet sich Hans-Joachim Watzke zu Wort. Der BVB-Geschäftsführer sagte im Sky-Interview: "Wenn du von den letzten 20 Bundesligaspielen 17 gewinnst, dann müsstest du genug Selbstvertrauen haben." Und erwartet deshalb einen "couragierten und selbstbewussten" Auftritt: "Ich glaube, dass wir bereit sind."

Auf den FC Bayern ist der BVB in diesen vergangenen 20 Partien nicht getroffen - diese direkten Duelle sprechen so überhaupt nicht für die Westfalen. Der letzte Sieg datiert vom 3. August 2019, vor knapp zweieinhalb Jahren gewann der BVB den Supercup. Seitdem nur noch Siege für den FC Bayern, sechs an der Zahl. Das jüngste, schon unter den Trainern Julian Nagelsmann und Marco Rose, endete 1:3 aus Dortmunder Sicht.

"Nicht stabil genug"

Diese Statistik dürfte Lothar Matthäus nur bestärken, der frühere Bayern-Profi ist einer der Experten, die mit knalligen Aussagen aufwarten. "Ehrlich gesagt, sehe ich nicht viel Positives in Dortmund außer der Tatsache, dass sie nur einen Punkt hinter dem FC Bayern stehen. Früher hat mich der BVB-Fußball begeistert - heute nicht mehr!", sagte er der "Sport Bild". Der Sky-Experte begründet dies mit Dortmunds Kader. Der sei "nicht stabil genug": "Es sind einige Spieler dabei, die nicht ihre Leistung bringen."

Gut für den BVB: Vor dem Spitzenspiel kehren mehrere Verletzte aus dem Krankenstand zurück. Der so starke und wichtige Linksverteidiger Raphael Guerreiro ist ebenso in der Vorbereitung diese Woche dabei wie Offensiv-Juwel Giovanni Reyna. Dass Erling Haaland schon am vergangenen Spieltag beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg ab der 70. Minute nach seiner Verletzung zum Einsatz kam, kommt dem Klub zusätzlich gelegen. Der Norweger hatte prompt sein 50. Tor im 50. Bundesligaspiel erzielt.

Vieles wird vorab zugespitzt auf die Topstürmer: Haaland oder Robert Lewandowski, wer brilliert mehr, wer schießt das vielleicht entscheidende Tor mehr? "Es ist natürlich auch klar, das löst was aus, wenn man Erling im dem Kader hat", sagt auch Watzke bei Sky. "Mit seiner positiven Ausstrahlung und seiner positiven Verrücktheit löst das beim Gegner etwas aus und löst das bei der eigenen Mannschaft was aus."

Dessen "außergewöhnliche" Präsenz bringt aber auch einen weiteren Experten, Jürgen Kohler, nicht von seiner Überzeugung ab, dass die Münchner das siebte Duell in Folge gewinnen werden. "Die Bayern haben mehr Spieler, die eine Partie auch mal mit einer Aktion entscheiden können. Neben Lewandowski und (Manuel, Torhüter, Anm.d.Red.) Neuer, die seit Jahren Weltklasse verkörpern, haben sie noch Thomas Müller, der für die Spielweise und die Kommunikation sehr wichtig ist", sagte der Mann, der in seiner aktiven Zeit für beide Klubs spielte, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er ist sicher: "Die Bayern haben einfach eine größere Auswahl an Spielern, die Spiele entscheiden können."

Wer recht behält, wird sich am Samstag zeigen. Siebter Sieg für den FC Bayern oder gibt es einen neuen Tabellenführer?