Überraschende Beförderung winkt Niklas Süle will's beim BVB jetzt so richtig wissen

Bundestrainer Hansi Flick war zuletzt nicht einverstanden mit der Entwicklung von Niklas Süle und straft ihn mit einer Nicht-Nominierung ab. Auch bei Borussia Dortmund wundern sie sich über den Innenverteidiger, aber im positivsten Sinne. Und so winkt ihm ein überraschender Aufstieg

Ob es angenehme 24 Grad sind oder die Sonne bei 37 Grad gnadenlos vom Himmel brennt, ist Niklas Süle traditionell egal. Niemals würde er im Training auf sein Langarm-Shirt verzichten: Er findet das so bequemer - und möglicherweise angesichts der ewigen Diskussionen über seine Fitness auch verhüllender. Am Mittwoch aber, im ersten Test von Borussia Dortmund gegen Westfalia Rhynern (7:0), trug der Innenverteidiger das kurze BVB-Trikot. Ein neues Accessoire schmückte dafür seinen linken Oberarm.

Die schneeweiße Kapitänsbinde mit dem schwarzgelben Wappen stand Niklas Süle ganz ordentlich. Der 27-Jährige steht in der kleinen Schlange der Anwärter auf das Dortmunder Spielführer-Amt für die kommende Saison anscheinend weit vorne. Trainer Edin Terzić nannte die Nachfolge von Marco Reus zwar ein "Sommerloch-Thema" und will sich noch Zeit lassen, doch das große Lob für Süle spricht Bände.

"Er macht einen richtig guten Eindruck, gibt richtig Gas und hat sich viel vorgenommen", berichtete Terzić. "Und das nicht erst seit letzter Woche. Die gesamte Entwicklung hat gezeigt, wie wichtig er für uns geworden ist, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine." Insgesamt sei "Niki" auf einem richtig guten Weg.

Vom Bundestrainer offen angezählt

War das nicht gerade noch anders? Vor den Juni-Länderspielen jedenfalls hatte Bundestrainer Hansi Flick den wankelmütigen Süle zuerst nicht nominiert und ihn dann auch noch öffentlich angezählt. Süle, so der Vorwurf, arbeite zu wenig, daher bleibe ein Teil seines Potenzials ungenutzt.

Diesem Eindruck treten Süle, sein Beraterteam und der Verein seitdem mit Vehemenz entgegen. Der von Flick Gescholtene habe im Urlaub mehr gearbeitet als jeder andere BVB-Spieler, verbreitete Sportdirektor Sebastian Kehl. In der "Sport Bild" stand, Mitspieler hätten sich gar verwundert gezeigt: "Was hast DU denn gemacht?" Laufen, Radfahren, Kraftübungen, angeblich nach einem Programm, das deutlich vom Standard abwich. In die vergangene Saison war Süle noch mit ein paar Pfunden zu viel gestartet.

Dass nun alles anders ist, wird auch bei der Nationalmannschaft zur Kenntnis genommen. "Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat. Sein Management hat mich bereits frühzeitig darüber informiert, dass er im Urlaub noch mehr tun wird", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler. "Wir freuen uns, dass er nun genau die Reaktion gezeigt hat, die wir uns von ihm erhofft hatten. Jetzt muss er dranbleiben." Dann wird er wohl auch für die September-Länderspiele wieder nominiert - vielleicht schon als BVB-Kapitän.