Louis van Gaal sitzt in Amsterdam gegen Deutschland auf seiner Coaching-Bank, als wäre alles in bester Ordnung. Ist es aber wohl nicht. Denn der mit Corona infizierte Trainer bekennt: "Ich bin noch positiv." Das hält ihn indes nicht davon ab, auch deutsche Spieler in den Arm zu nehmen.

"Ich bin noch positiv, das sind Resterscheinungen des Coronavirus." Das sagt Louis van Gaal am Dienstagabend in Amsterdam. Ein Satz, der durchaus für große Irritationen sorgt. Denn der Trainer hatte ja schließlich zuvor beim unterhaltsamen Testspiel seiner niederländischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Deutschland (1:1) auf der Bank gesessen. Ohne Maske, ohne Abstand. Er hatte getan, als wäre alles in bester Ordnung.

Und das scheint es für den 70-Jährigen auch zu sein, in der Medienrunde nach dem Spiel erklärte er: "Ich hatte am Montag noch einen positiven PCR-Test. Aber der Arzt hat mir dann gesagt, dass es nur Resterscheinungen des Virus seien, die mit einem PCR-Test länger nachzuweisen sind als mit einem Schnelltest." Mehrere davon, so schob van Gaal hinterher, seien vor dem Anpfiff alle negativ gewesen. Und so hatte er dann auch, offenbar ohne schlechtes Gewissen, Bundestrainer Hansi Flick und Ex-Spieler Thomas Müller in die Arme genommen. In den Niederlanden sind mittlerweile alle Corona-Regeln aufgehoben.

Durchaus interessant: Auf die Reise zur Auslosung der Fußball-WM in Katar am kommenden Freitag muss van Gaal verzichten. Weil er den für die Einreise in den Wüstenstaat notwendigen negativen PCR-Test eben noch nicht erbringen könne. Statt van Gaal wird sein Assistent Danny Blind nach Doha reisen. Die Niederlande sind bei der Auslosung wie die deutsche Mannschaft im zweitbesten Topf gesetzt.

Der 70-Jährige war in der Vorwoche positiv auf Corona getestet worden, konnte aber nach einigen Tagen in der Isolation sowohl beim 4:2 gegen Dänemark am Samstag als auch nun beim Remis gegen die DFB-Elf die Oranje-Auswahl im Stadion betreuen. Schon irgendwie kurios.