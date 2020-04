So plant die DFL angeblich das Saisonfinale

Die Saisons im deutschen Fußball sind nicht abgebrochen. Es gibt angeblich Planungen von den Klubs und Liga-Verantwortlichen, wie sie zu Ende gespielt werden sollen. Dafür müssen nicht einmal englische Wochen gespielt werden. Doch die DFL dementiert diesen fertigen Spielplan.

Der "Kicker" vermeldet, dass sich die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga sowie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) darauf geeinigt haben, wie die Saison im Fußball fortgesetzt wird. Demnach würde die Schale für den Deutschen Meister am 30. Juni vergeben. Bis dahin soll sich die Saison ziehen, die nach derzeitiger Planung am ersten oder zweiten Mai-Wochenende fortgesetzt wird. Dann steht der 26. Spieltag an. Die Ligen pausieren seit dem 13. März - und noch mindestens bis 30. April rollt kein Ball.

Dem Bericht zufolge haben sich die Beteiligten bei der jüngsten Mitgliederversammlung auf einen Spielplan geeinigt. Das Nachholspiel vom 24. Spieltag - Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt - würde dann anschließend unter der Woche ausgetragen werden. Die folgenden Wochenenden sollen dann mit den Spieltagen 27 bis 34 fortgesetzt werden. Anders als von vielen befürchtet, sollen demnach englische Wochen die Ausnahme bleiben. Je nach genauem Starttermin wäre wohl nur eine nötig, um die Saison - inklusive der Relegationsspiele - bis 30. Juni zu beenden. Termine unter der Woche stünden gegebenenfalls für den DFB-Pokal sowie die europäischen Spiele zur Verfügung. Die Uefa hat ihre Wettbewerbe bis auf Weiteres verschoben.

"Realitätsfremd"

Allerdings kommt Widerspruch von der DFL: "Es gibt keinen fertigen Spielplan", heißt es in einem Statement. "Alles andere wäre realitätsfremd." Vielmehr beanspruche die DFL "keinerlei Sonderrolle in einer Zeit, in der für die gesamte Gesellschaft die Eindämmung des Virus oberste Priorität hat".

Zuvor hatte der MDR berichtet, dass es Pläne gebe, die Liga fortzusetzen und dafür die Fußballer regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. Für die Freigabe der Stadien sind Gesundheitsbehörden und Politik verantwortlich. Ob ein Neustart der Ligen Anfang Mai tatsächlich möglich ist, steht noch nicht fest. Zuschauer werden jedenfalls wohl nicht in die Stadien gelassen - die Saison wird nur mit Geisterspielen fortgesetzt werden können.