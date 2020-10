Sensationsfund in Ägypten

Sensationsfund in Ägypten Archäologen enthüllen 59 Sarkophage

Sakkara war die Begräbnisstätte der alten ägyptischen Hauptstadt Memphis. Tausende Jahre nach ihrer Nutzung entdecken ägyptische Behörden dort 59 gut erhaltene Sarkophage. Einer wurde bereits geöffnet: Die Mumie habe ausgesehen, "als wäre sie erst gestern mumifiziert worden", heißt es.

Archäologen haben in der bekannten Grabstätte Sakkara weitere gut erhaltene Sarkophage aus altägyptischer Zeit entdeckt. Insgesamt seien 59 Särge gefunden worden, die seit fast 2600 Jahren nicht geöffnet worden seien, teilte der ägyptische Antikenminister Chalid al-Anani am Samstag vor Journalisten mit. Sie seien in sehr gutem Zustand und hätten ihre Originalfarbe erhalten. Er sei bei der Öffnung eines Sarges dabei gewesen, sagte Al-Anani weiter. Die Mumie habe ausgesehen, "als wäre sie erst gestern mumifiziert worden".

Minister Al-Anani inspiziert einen Sarkophage (Foto: picture alliance/dpa)

Die antike Begräbnisstätte liegt 25 Kilometer südlich von den Pyramiden von Gizeh. Die ägyptischen Behörden gehen davon aus, dass sie an dem Fundort zu Füßen der Djoser-Pyramide, der ältesten Ägyptens, noch weitere Sarkophage finden werden. "Das ist nicht das Ende der Entdeckung, sondern der Beginn eines großen Fundes", sagte der Antikenminister Al-Anani.

Die Holzsarkophage, die mit farbigen Symbolen und Hieroglyphen bedeckt sind, wurden vermutlich vor mehr als 2500 Jahren zu Zeiten der 26. Dynastie in Ägypten für die Bestattung verwendet. Die ersten Untersuchungen deuten darauf hin, dass Priester, höhere Staatsbeamte und prominente Persönlichkeiten in ihnen bestattet wurden. Ausgestellt werden sollen die Fundstücke im neuen Großen Ägyptischen Museum, das nahe den Pyramiden von Gizeh gebaut wird. Die Eröffnung ist für das kommende Jahr geplant.

Ein Blick auf die neu entdeckte Grabstätte in der Nähe von Sakkara. (Foto: dpa)

Sakkara war die Begräbnisstätte der alten ägyptischen Hauptstadt Memphis. Das ägyptische Antikenministerium hatte bereits im September den Fund von 27 gut erhaltenen Särgen aus derselben Periode bekannt gegeben. Die Nekropole mit der Stufenpyramide von Pharao Djoser liegt südlich von Kairo und zählt zu Ägyptens bekanntesten Totenstädten.