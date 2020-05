Forschern aus Israel soll es gelungen sein, Coronavirus-Antikörper zu isolieren und als Medikament einzusetzen. Damit soll die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs abgeschlossen sein. Das Institut will nun ein Patent anmelden und Unternehmen für die Massenproduktion finden.

In Israel isolieren Forscher Coronavirus-Antikörper. Der Schritt sei ein "bedeutender Durchbruch" in Richtung einer möglichen Behandlung der Covid-19-Pandemie, sagt Verteidigungsminister Naftali Bennett. Der am Israel Institute for Biological Research (IIBR) entwickelte "monoklonale neutralisierende Antikörper" könne das krankheitserregende neuartige Coronavirus in den Körpern der Träger neutralisieren, sagte Bennett.

Das IIBR gehört zu einer geheimen Einheit, die dem Premierminister Ness Ziona unterstellt ist. In der Erklärung heißt es weiter, dass die Entwicklung des Impfstoff abgeschlossen sei und das Institut diesen nun patentieren möchte.

Dann soll der nächste wichtige Schritt folgen: "In der nächsten Phase werden sich Forscher an internationale Unternehmen wenden, um den Antikörper im kommerziellen Maßstab herzustellen", berichtet die "Times of Israel". Ob der entwickelte Impfstoff bereits an Menschen getestet worden ist, wurde nicht mitgeteilt.

In Israel arbeiten viele Wissenschaftler an möglichen Behandlungsansätzen für Covid-19-Patienten. Weltweit haben Forscher ihre Aktivitäten hochgefahren, um schnellstmöglich einen geeigneten Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus zu finden, um die Pandemie zu stoppen.

Allein in Deutschland laufen mehrere Forschungsprojekte für mögliche Impfstoffe. Allerdings hatte die Bundesforschungsminsterin Karliczek erst gestern die Erwartungen auf einen raschen Impfstoff gegen das Coronavirus gedämpft.