Im Sommer des vergangenen Jahres macht Angelique Kerber öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Nun ist ihre Tochter auf der Welt, wie die Profitennisspielerin in den sozialen Medien bekannt gibt. Und auch den Namen des Kindes verrät sie dort.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 35-jährige Sportlerin aus Kiel brachte bereits am Samstag ihre Tochter Liana auf die Welt, wie sie bei Instagram mitteilte.

"Willkommen in unserer Familie, Liana", schrieb die frühere Weltranglistenerste in dem sozialen Netzwerk: "Dich bei uns zu haben, ist das schönste und überwältigendste Gefühl, das wir uns je vorstellen konnten."

Kerber hatte ihre Schwangerschaft im August verkündet. Ein Karriereende schloss sie aber aus, die einstige Siegerin von Wimbledon, der Australian Open und der US Open hat unter anderem die Olympischen Spiele 2024 weiter im Blick. Im Oktober sagte sie der "Bild"-Zeitung, sie wolle voraussichtlich schon gegen Ende des Jahres ihr Comeback feiern: "Also eher New York als Wimbledon, aber wenn es schon in Wim­bledon geht, dann gern auch da."

"Es bedeutet mir alles, eine professionelle Athletin zu sein, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich jetzt gehe", hatte Kerber schon kurz davor gesagt. Und: "Um ehrlich zu sein, bin ich nervös und aufgeregt zugleich." Ihre Vorfreude aufs Baby unterstrich sie dann im Februar mit einem Fotopost bei Instagram. Sie sei "patiently waiting" ("geduldig wartend"), schrieb sie zu einem ästhetischen Schwarz-Weiß-Foto.